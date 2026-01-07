Stray Kids regresa a México... !Todo los detalles sobre su peculiar concierto!

Stray Kids está de vuelta en México, pero esta vez no será en el escenario, sino en la pantalla grande. El grupo surcoreano lanzará 'Stray Kids: The dominATE Experience', una película concierto que también funciona como documental musical y que se estrenará en cines mexicanos el 5 de febrero de 2026.4

La banda de K-pop regresa a México... pero ahora en cines / FB: @JYPEStrayKids

Una gira épica llevada al cine

La cinta muestra dos conciertos grabados en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la banda cerró su gira mundial dominATE: Stray Kids World Tour. El público podrá revivir esa energía con imágenes inéditas de las presentaciones en vivo, así como con escenas íntimas de los preparativos, ensayos y convivencia entre los integrantes.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin son captados enfrentando la presión, el cansancio, pero también la emoción de llevar su música por todo el mundo.

Stray Kids: The dominATE Experience llegará a los cines en febrero / FB: @JYPEStrayKids

Dirigida por un peso pesado de los conciertos

El filme fue dirigido por Paul Dugdale, cineasta con experiencia en producciones de alto calibre como Taylor Swift: Reputation Stadium Tour y Adele: One Night Only. La producción corre a cargo de Live Nation Studios, Crosswalk y Universal Pictures, quien también distribuirá el título en México.

Para hacer de esta una experiencia cinematográfica completa, se trabajó en formatos como IMAX y ScreenX, con una mezcla sonora especial a cargo de Brandon Smith.

El concierto-documental mostrará la otra cara de sus integrantes / FB: @JYPEStrayKids

¿Qué canciones incluye?

El repertorio incluirá temas como Thunderous, LALALALA y Lose My Breath, interpretados con una propuesta visual pensada específicamente para salas de cine. La intención es ofrecer una experiencia que no solo documente un concierto, sino que haga sentir al espectador parte de él.

Stray Kids ha vendido más de 30 millones de discos en el mundo / FB: @JYPEStrayKids

El K-pop sigue dominando el cine

Con más de 30 millones de discos vendidos y una base global de fans, Stray Kids se consolida como uno de los grupos más importantes del K-pop. Su incursión en el cine sigue la línea de otros fenómenos coreanos que han llenado salas en todo el mundo.

En México, The dominATE Experience busca conectar con las STAYs que no pudieron asistir a los conciertos y con quienes desean revivirlos desde una nueva perspectiva.4

CHECA EL TRÁILER 👇🏻