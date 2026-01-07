¿Dónde llevar tu árbol de Navidad en CDMX? Lista de centros de acopio

Tras el cierre de la temporada navideña, muchos hogares en la Ciudad de México se enfrentan a una pregunta práctica: ¿cómo deshacerse de su árbol de Navidad sin dañarlo ni contaminar el medio ambiente? La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX habilita cada año centros de acopio donde puedes llevar tu árbol natural para su aprovechamiento ambiental adecuado.

Las plantas recolectadas serán destinadas a procesos como composta y cobertura vegetal. / iStock

Centros de acopio y fechas en la CDMX

La Sedema instaló varios puntos en parques, bosques, Centros de Cultura Ambiental y sedes del Mercado de Trueque para recibir árboles naturales —sin adornos ni implementos metálicos o plásticos— con el objetivo de reincorporar la materia orgánica a procesos ambientales útiles, como la elaboración de composta y cobertura vegetal.

Principales ubicaciones y periodo de recepción:

Bosque de San Juan de Aragón – Huerto Educativo, Puerta 7

Del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, 08:00–14:00 hrs.

Parque Ecológico de Xochimilco – Caseta 1

Durante todo enero, de martes a domingo, 10:00–16:00 hrs.

Además, otros puntos, como el Mercado de Trueque en Parque Tezozómoc y varios Centros de Cultura Ambiental, reciben principalmente nochebuenas durante fechas específicas de enero y febrero.

Centros de acopio habilitados por Sedema para reciclar árboles navideños. / Sedema

¿Qué debes hacer antes de llevar tu árbol?

Es fundamental que, antes de dejar tu árbol en los centros de acopio:

Retires todos los adornos , luces, ganchos, series y cualquier base de plástico o metal.

Entregues únicamente árboles naturales, no sintéticos.

Estas condiciones aseguran que los árboles puedan ser reutilizados de forma sustentable y no terminen en la basura común o en la vía pública.

Economía circular y beneficios ambientales

La Sedema destaca que los árboles recolectados se integran a procesos como la producción de composta y cobertura vegetal, lo cual:

Evita que los residuos orgánicos terminen en tiraderos o calles.

Fortalece la economía circular y el manejo responsable de residuos orgánicos en la capital.

Permite que la materia orgánica regrese a su ciclo natural beneficiando suelos y áreas verdes.