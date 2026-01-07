¿Tu cumpleaños será día libre? Morena impulsa reforma laboral con descanso pagado

Una propuesta legislativa plantea reconocer el cumpleaños de cada trabajador como un derecho con opción a descanso o pago extra

El día de tu cumpleaños podría ser descanso obligatorio. | iStock
Laura Reyes Medrano
7 de Enero de 2026

Una nueva iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante de Morena, busca reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para otorgar a las personas trabajadoras el derecho a disfrutar de un día de descanso con goce de sueldo en su cumpleaños

¿Qué propone la reforma laboral sobre el descanso por cumpleaños?

La iniciativa plantea adicionar un artículo 74 Bis a la LFT para establecer que las y los trabajadores del sector formal puedan:

  • Tomar un día no laborado con salario íntegro en la fecha de su cumpleaños.

  • O elegir laborar ese día y recibir un pago doble, es decir, salario normal más remuneración extraordinaria si así lo decide. 

Para hacer uso de este derecho, la persona trabajadora tendría que notificar a su empleador con al menos 15 días hábiles de anticipación, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

¿Quiénes serían beneficiados y bajo qué condiciones?

Según los detalles de la propuesta:

  • El derecho aplicaría a trabajadores con al menos seis meses de antigüedad en su empleo formal.

  • Si una persona no cumple ese periodo, podría tener un permiso proporcional al tiempo laborado.

  • En caso de que un empleador se niegue injustificadamente a conceder el descanso o el pago, la propuesta plantea que esta negativa constituiría una infracción sancionable conforme a la ley laboral vigente

¿Por qué se impulsa esta iniciativa?

El legislador promotor de la propuesta ha señalado que la medida tiene un “profundo contenido social y humano”, ya que en México es común que las jornadas laborales y los traslados largos dificulten la convivencia familiar. 

Desde esta perspectiva, ofrecer a cada trabajador un día al año para celebrar su cumpleaños con descanso o compensación económica podría beneficiar su bienestar, su salud mental y su calidad de vida, según los argumentos presentados a favor de la reforma.

