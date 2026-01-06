Hallan sin vida a la actriz de Scary Movie en su casa de California

La actriz, modelo y fisicoculturista estadounidense Jayne Trcka —recordada por interpretar a la profesora de educación física Miss Mann en la película Scary Movie (2000)— falleció a los 62 años el 12 de diciembre de 2025 en su residencia en San Diego, California, confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego. La noticia se dio a conocer a principios de enero de 2026 por el medio TMZ.

Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista. / IMDb

¿Qué se sabe sobre su muerte?

El cuerpo de Trcka fue hallado en su casa tras varias llamadas sin respuesta de una amiga preocupada por su bienestar. Al acudir al lugar, la encontró inconsciente en la cocina, por lo que se llamó a los servicios de emergencia, quienes la declararon fallecida en el lugar.

Hasta ahora, no se ha determinado oficialmente la causa de su muerte, ya que el expediente permanece bajo investigación y no hay informes concluyentes de las autoridades. Su hijo también indicó que no tenía conocimiento de enfermedades o condiciones médicas que pudieran explicar el fallecimiento.

La actriz y fisicoculturista Jayne Trcka en una de sus icónicas apariciones en pantalla. / Redes sociales

Trayectoria y legado

Fisicoculturismo y primeros años

Jayne Marie Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota. Tras mudarse al sur de California en 1986, comenzó a entrenar con pesas y rápidamente destacó en el mundo del fisicoculturismo. Se convirtió en una figura activa en competencias de fitness durante las décadas de 1980 y 1990, obteniendo reconocimientos en torneos como el Campeonato Estatal de California en 1997 y los Junior Nationals en 1998.

Su trabajo la llevó a aparecer en varias publicaciones especializadas en fitness, como Flex, MuscleMag International y Women’s Physique World, entre otras.

Cine y televisión

Trcka saltó al reconocimiento internacional cuando debutó en el cine con Scary Movie (2000), una comedia de parodia que se volvió un clásico del género. En ella interpretó a Miss Mann, un papel que le dio notoriedad en la cultura pop.

Trcka saltó al reconocimiento internacional cuando debutó en el cine con Scary Movie (2000). / Redes sociales

Además de su trabajo cinematográfico, también tuvo apariciones en televisión y participó en proyectos relacionados con el entretenimiento y el fitness, dejando una huella tanto en la pantalla como en la comunidad de fisicoculturismo.

La noticia de su muerte generó mensajes de condolencia entre aficionados del cine, el fitness y quienes siguieron su carrera deportiva. Muchos la recuerdan por su presencia imponente, su disciplina y su contribución al fisicoculturismo femenino, así como por su papel memorable en Scary Movie, que la mantuvo presente en la memoria de varias generaciones de espectadores