¿Murió Bruce Willis? Este es el mensaje de su esposa que encendió las alarmas en redes sociales

El nombre de Bruce Willis, actor de Hollywood recordado por su participación en la película Duro de matar, se volvió tendencia en redes sociales debido a un mensaje publicado por su esposa, Emma Heming, en el que se refiere a él en pasado y como si ya no estuviera, lo que desató rumores sobre si el actor habría muerto.

La enfermedad que lo alejó del cine

Willis, de 70 años, se retiró de los sets y de la vida pública luego de que, en febrero de 2023, fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que no solo lo ha imposibilitado para continuar con su carrera artística, sino también para llevar su vida diaria junto a su familia.

Bruce se retiró de la actuación por una dura enfermedad diagnosticada en 2023/IG: @brucewillisbw

Debido a esta condición, desde agosto del año pasado el actor fue mudado a una casa de reposo para recibir cuidados especiales.

El mensaje que desató los rumores

Bajo este contexto, el mensaje que Emma Heming publicó el 21 de diciembre en su cuenta de Instagram cobró relevancia en las últimas horas, especialmente por la manera en que se refiere a su esposo en tiempo pasado, lo que muchos interpretaron como una despedida.

“Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido”, se lee en el mensaje de Heming, acompañado de un video en el que aparece Bruce Willis junto a sus hijas, filmándose mientras están arriba del juego mecánico.

Emma Heming, esposa del actor, publicó un mensaje que se interpretó como despedida/IG: @brucewillisbw

“Lo extraño como mi compañero de viaje”

Lo que más llamó la atención fue que Emma se refirió al actor en pretérito, como si ya no estuviera físicamente en esta vida.

“Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente, extraño que sea mi compañero de viaje”, agregó.

Muchos concluyeron que Bruce Willis había muerto, pero eso resultó falso/IG: @brucewillisbw

Fans pidieron aclaración

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por parte de seguidores del actor de películas como Pulp Fiction, El sexto sentido y El quinto elemento, quienes solicitaron una aclaración sobre su estado de salud.

Ante ello, días después, Emma Heming volvió a publicar en Instagram una fotografía junto a Bruce Willis, acompañada del siguiente mensaje:

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”.

Bruce Willis es recordado, entre otras, por la película Duro de matar/20th Century Fox

¿Quién es Bruce Willis?

Bruce Willis es un icónico actor y productor estadounidense, nacido en 1955, reconocido mundialmente como una de las mayores figuras del cine de acción, tras protagonizar la saga Duro de matar (Die Hard).

A lo largo de cuatro décadas de carrera, demostró una notable versatilidad al participar en clásicos de culto y éxitos de taquilla como Tiempos violentos (Pulp Fiction), El sexto sentido y El quinto elemento, acumulando prestigiosos galardones, incluidos dos premios Emmy y un Globo de Oro.

A inicios de 2026, Willis se mantiene retirado de la vida pública tras haber sido diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa que afectó sus capacidades cognitivas y de comunicación. Su familia, encabezada por Emma Heming y su exesposa Demi Moore, se ha convertido en un referente de concientización sobre esta enfermedad, mientras el mundo del cine continúa celebrando su legado como uno de los héroes más carismáticos y taquilleros de Hollywood.