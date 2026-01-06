Revelan NUEVO VIDEO de cómo escapó la mujer que presuntamente atropelló y arrastró a motociclista en CDMX

El caso del motociclista que murió tras ser atropellado y arrastrado varios kilómetros en la alcaldía Iztapalapa, identificado como Roberto Hernández, sigue dando de qué hablar. Esto ocurre luego de que, además de circular un primer video del momento exacto del incidente, se filtrara una segunda grabación en la que se observa a la mujer que presuntamente atropelló al repartidor llegar a su casa y guardar su coche Honda City azul como si no hubiera pasado nada.

El auto Honda City así llegó a Ciudad Lago, luego del accidente en Iztapalapa/X: @yohaliresendiz

El segundo video que salió a la luz

Fue el periodista Oswaldo Muller quien dio a conocer un video con duración de 2 minutos y 18 segundos, en el que se observa a una mujer, aparentemente Gaby ‘N’, identificada como la dueña del auto Honda City azul implicado en el hecho, llegar a un domicilio ubicado en la calle Lago Zaima, esquina Eje 4, en Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Minutos después del atropellamiento en Iztapalapa

La grabación corresponde al sábado 3 de enero, apenas unos minutos después de las 10 de la noche, tras el incidente ocurrido en Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

En ese punto, el auto azul Honda City atropelló y arrastró durante dos kilómetros a Roberto Hernández, de 52 años, quien trabajaba como repartidor y, en ese momento, se dirigía a recoger a su esposa a su lugar de trabajo.

La mujer encerró su auto en la cochera de su casa y luego se marchó/X: @yohaliresendiz

Así guardó el auto implicado

En el video difundido por Oswaldo Muller, se observa a la mujer estacionar su vehículo azul metros antes de su hogar, descender de él y abrir el portón de su vivienda para meter el auto a la cochera. Todo esto ocurre mientras da el paso a otros automovilistas, ciclistas y peatones que paseaban a sus mascotas.

Familiares aseguran que llegó alterada

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, familiares de Gaby ‘N’ declararon que la mujer llegó a su casa visiblemente alterada y nerviosa, aunque sin estar bajo los efectos del alcohol o drogas.

Indicaron que permaneció en el domicilio solo unos minutos y que, tras recoger algunas de sus pertenencias, se marchó, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

El auto Honda fue abandonado en el Estado de México y ya está en poder de las autoridades/X: @RaulGtzNR

El auto fue localizado sin placas

Lo que sí se tiene confirmado es la localización del Honda City azul, el cual fue abandonado y reportado por vecinos de Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron a recuperarlo. En el lugar, encontraron el vehículo con la cajuela abierta, sin placas y con daños en la fascia delantera, zona donde se produjo el impacto con la motocicleta de Roberto Hernández.

Fiscalía aún no confirma al conductor

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”, informó la Fiscalía de la CDMX mediante una tarjeta informativa.

Ya hay un video que muestra el momento exacto en el que el auto impacta a la motocicleta/X. @c4jimenez

Lo que se sabe de la presunta dueña del auto

Aunque no ha sido confirmado por las autoridades que quien atropelló y arrastró al motociclista hasta quitarle la vida haya sido Gaby ‘N’, sí se ha filtrado información sobre la mujer registrada como propietaria del Honda City.

De acuerdo con estos datos, es enfermera, trabajó en el Hospital Juárez de México y cuenta con estudios en Enfermería Obstétrica, además de una maestría en Administración de Hospitales.