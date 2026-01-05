¿Cuándo regresan a clases en enero de 2026? SEP confirma nueva fecha tras vacaciones más largas

Con el inicio de enero, madres, padres y tutores en todo el país comenzaron a preguntarse cuándo termina el periodo vacacional de invierno y en qué fecha regresan a clases los estudiantes, ya que el retorno no coincide de inmediato con el Día de Reyes.

La duda se intensificó debido a que las vacaciones de Navidad y Año Nuevo comenzaron desde el lunes 22 de diciembre de 2025, lo que generó incertidumbre sobre si este miércoles 7 de enero los alumnos debían volver o no a las aulas.

La SEP aclaró que este miércoles 7 de enero no hay clases para estudiantes de educación básica en todo el país./ RS

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró de manera oficial que este miércoles 7 de enero no hay clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

De acuerdo con la dependencia, aunque el periodo vacacional concluye formalmente el martes 6 de enero, el calendario escolar contempla actividades distintas para los días posteriores, las cuales no incluyen asistencia de alumnos.

¿Hay clases este miércoles 7 de enero según la SEP?

La respuesta es no. La SEP explicó que del miércoles 7 al viernes 9 de enero se llevarán a cabo Talleres Intensivos de Formación Continua, dirigidos exclusivamente al personal docente, directivo y administrativo.

El regreso oficial a clases para preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2026./ SEP

Estas jornadas están enfocadas en la planeación académica del segundo tramo del ciclo escolar, revisión de avances y actualización de estrategias educativas, por lo que los estudiantes no deben acudir a clases durante esos días.

Además, el martes 6 de enero se considera el cierre oficial del periodo vacacional, mientras que el viernes 30 de enero habrá suspensión de clases por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Cuándo es el regreso oficial a clases en enero de 2026?

La SEP confirmó que el regreso oficial a clases para los estudiantes de educación básica será el lunes 12 de enero de 2026, fecha en la que se reanudan formalmente las actividades en preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas.

Durante los primeros días de enero se realizan talleres intensivos dirigidos al personal docente./ RS

Según el calendario escolar 2025-2026, el último día de clases antes de vacaciones fue el viernes 19 de diciembre de 2025, y en total los alumnos gozaron de 22 días consecutivos de descanso, considerando fines de semana, vacaciones y días destinados a capacitación docente.

La SEP recordó que estas fechas son oficiales y de aplicación nacional, aunque recomendó a las familias mantenerse atentas a los avisos específicos de cada plantel y consultar el calendario escolar vigente para evitar confusiones.

Con esta información, las familias pueden organizar el regreso a la rutina escolar con certeza, sabiendo que los estudiantes volverán a las aulas hasta el lunes 12 de enero, y no inmediatamente después del Día de Reyes.