Dólar hoy 6 de enero de 2026: el peso arranca fuerte la semana en México

El dólar abre en $17.96 pesos y baja frente al cierre del lunes

El dólar baja su cotización en comparación con la jornada anterior. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
6 de Enero de 2026

El precio del dólar en México inició este martes 6 de enero de 2026 en $17.96 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.
El dato representa una ligera baja frente al cierre del lunes 5 de enero, cuando la divisa estadounidense se ubicó alrededor de los $18.02 pesos. Con este movimiento, el dólar vuelve a colocarse por debajo de los 18 pesos en los primeros días del año.

El arranque de la jornada refleja un mercado estable, con un peso mexicano que mantiene buen desempeño tras el regreso completo de la actividad financiera.

El dólar se cotiza promedio en $17.96 pesos por unidad/Google
Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el promedio nacional del dólar se ubica este martes en:

  • Compra: $17.5356 pesos
  • Venta: $18.1835 pesos

Estos valores muestran un ajuste a la baja frente al día anterior, en línea con el retroceso del tipo de cambio interbancario.

El dólar ha mostrado devaluación durante las últimos meses en todo el mundo/Pixabay
Así se cotiza el dólar en bancos este 6 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones en ventanillas:

  • Banco Azteca
    • Compra: $16.90
    • Venta: $18.59
  • BBVA Bancomer
    • Compra: $17.07
    • Venta: $18.20
  • Banxico Interbancario
    • Compra/Venta: $17.9063
  • Banxico FIX
    • Compra/Venta: $17.8905
  • Banorte
    • Compra: $16.75
    • Venta: $18.25
  • Santander
    • Compra: $16.75
    • Venta: $18.45
  • Diario Oficial de la Federación (DOF)
    • Compra/Venta: $17.8905
  • Banregio
    • Compra: $17.10
    • Venta: $18.60
  • Banjército
    • Compra: $17.40
    • Venta: $18.50
  • Afirme
    • Compra: $17.10
    • Venta: $18.50
  • Intercam
    • Compra: $17.37
    • Venta: $18.38
  • Monex
    • Compra: $17.05
    • Venta: $18.85
  • SAT (referencia)
    • Compra/Venta: $17.8905
  • Scotiabank
    • Compra: $16.00
    • Venta: $19.00
  • Ve por Más (BX+)
    • Compra: $17.45
    • Venta: $18.46
  • Banamex / Citibanamex
    • Compra: $17.34
    • Venta: $18.34

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.20 y $19.00 pesos, dependiendo del banco.

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia ligeramente bajista, pasando de niveles cercanos a $18.05 pesos a ubicarse hoy por debajo de los $18.00 pesos.
Este comportamiento responde a:

  • Normalización de operaciones tras el periodo vacacional.
  • Un dólar sin impulso fuerte en los mercados internacionales.
  • Expectativas moderadas sobre política monetaria en Estados Unidos.

La volatilidad se mantiene baja y los movimientos diarios han sido de apenas unos centavos.

El peso mexicanos mantiene su buena racha frente al billete verde/Pixabay
Así se mueve el dólar en el arranque de enero

Con un arranque en $17.96 pesos, el dólar confirma un inicio de año favorable para el peso mexicano.
La expectativa es que el tipo de cambio continúe moviéndose en rangos estrechos durante los próximos días, a la espera de nuevos datos económicos que marquen la pauta del primer trimestre.

Por ahora, el peso mantiene la ventaja, mientras el dólar sigue ajustándose en el arranque de 2026.
 

