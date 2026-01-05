¿Quién es Barry Pollack, el abogado que defenderá a Nicolás Maduro en juicio por narcoterrorismo en EU?

El nombre de Barry Pollack ha cobrado relevancia internacional luego de confirmarse que será el abogado defensor de Nicolás Maduro en el juicio que enfrentará en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, un proceso que se llevará a cabo en una corte federal de Nueva York.

Pollack es un abogado penalista estadounidense con amplia trayectoria en casos complejos y de alto impacto político, particularmente aquellos relacionados con seguridad nacional, derechos civiles y procesos federales.

Barry Pollack será el abogado que encabece la defensa de Nicolás Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Estados Unidos./ AP

Su designación como parte del equipo legal de Maduro se da en un momento clave, luego de que las autoridades estadounidenses avanzaran en el proceso judicial contra el exmandatario venezolano, acusado de presuntos vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

El abogado ha trabajado durante décadas en el sistema judicial de Estados Unidos y ha representado tanto a figuras públicas como a personas acusadas en casos sensibles, lo que lo posiciona como una pieza central en la estrategia de defensa.

¿Quién es Barry Pollack y cuál es su trayectoria?

Barry Pollack es socio del despacho Miller & Chevalier, con sede en Washington, y cuenta con experiencia previa como defensor público federal, lo que le permitió adquirir un profundo conocimiento del funcionamiento de las cortes federales estadounidenses.

El abogado estadounidense es conocido por haber participado en la estrategia legal que permitió la liberación de Julian Assange./ Law.com

Uno de los casos más conocidos en los que participó fue el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, donde Pollack formó parte del equipo legal que logró su liberación tras años de litigio, en un proceso que involucró negociaciones internacionales y cargos relacionados con filtración de información clasificada.

A lo largo de su carrera, Pollack ha defendido a clientes acusados de delitos financieros, conspiración y otros cargos federales, destacándose por su enfoque técnico y su experiencia en litigios complejos.

El papel de Pollack en el caso de Nicolás Maduro

En el caso de Nicolás Maduro, Pollack tendrá la tarea de encabezar la defensa legal frente a las acusaciones de narcoterrorismo presentadas por fiscales estadounidenses, las cuales forman parte de un expediente que lleva varios años en construcción.

El proceso judicial se desarrollará en Nueva York, una de las jurisdicciones más relevantes para casos federales de crimen organizado y narcotráfico, lo que añade peso político y mediático al juicio.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro se desarrollará en una corte federal de Nueva York./ AP

Analistas señalan que la incorporación de un abogado con el perfil de Pollack busca reforzar la credibilidad de la defensa y enfrentar un proceso que podría tener repercusiones diplomáticas y legales de gran alcance.

La participación de Barry Pollack en este juicio coloca nuevamente al abogado en el centro de la atención internacional, mientras el caso de Nicolás Maduro se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes de los próximos meses en Estados Unidos.