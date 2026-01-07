Dólar hoy 7 de enero de 2026: el tipo de cambio se mantiene estable en México

El precio del dólar en México inició este miércoles 7 de enero de 2026 en $17.96 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El dato es prácticamente el mismo que el registrado al cierre del martes 6 de enero, cuando la divisa estadounidense también se ubicó alrededor de los $17.96 pesos, confirmando una jornada de estabilidad y sin movimientos bruscos.

El arranque del día muestra un mercado tranquilo, con un peso mexicano que sigue sosteniéndose por debajo de la barrera de los 18 pesos.

El dólar se cotiza promedio en $17.96 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el precio promedio del dólar en México se ubica este miércoles en:

Compra: $17.6029 pesos

Venta: $18.2237 pesos

Estos valores reflejan un comportamiento muy similar al de los últimos días, con una brecha moderada entre compra y venta en ventanillas bancarias.

El peso mexicano mantiene su racha positiva ante el dólar/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 7 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones:

Banco Azteca

• Compra: $17.45

• Venta: $18.64

• Compra: $17.12

• Venta: $18.25

• Compra/Venta: $17.9723

• Compra/Venta: $17.9697

• Compra: $16.75

• Venta: $18.30

• Compra: $16.85

• Venta: $18.55

• Compra/Venta: $17.9697

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: $17.40

• Venta: $18.50

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: $17.46

• Venta: $18.46

• Compra: $17.07

• Venta: $18.86

• Compra/Venta: $17.9697

• Compra: $16.00

• Venta: $19.00

• Compra: $17.46

• Venta: $18.48

• Compra: $17.43

• Venta: $18.43

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.25 y $19.00 pesos, dependiendo de la institución.

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral, oscilando entre $17.95 y $18.05 pesos.

Este desempeño responde a:

Normalización de operaciones tras el periodo vacacional.

tras el periodo vacacional. Un dólar sin fuerza clara en los mercados internacionales.

en los mercados internacionales. Expectativas moderadas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

La volatilidad continúa baja y los movimientos diarios se han limitado a variaciones de apenas unos centavos.

La cotización del dólar puede variar de acuerdo a cada institución bancaria/Pixabay

Así se mueve el dólar en la mitad de la primera semana del año

Con un arranque en $17.96 pesos, el dólar se mantiene en niveles bajos para el inicio de 2026.

La expectativa es que el tipo de cambio continúe estable, al menos en el corto plazo, mientras los mercados asimilan los primeros indicadores económicos del año.

Por ahora, el peso mexicano conserva la ventaja, y el dólar sigue operando sin sobresaltos en el mercado nacional.