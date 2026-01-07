Neymar y su Batimóvil: el “regalito” de Día de Reyes que vale millones

Mientras muchos niños abrían sus regalos el Día de Reyes, Neymar decidió presumir el suyo en redes sociales: una réplica exacta del Batimóvil, construida durante tres años por un equipo de 50 personas, y recién trasladada desde el Museo del Auto de Ensueño, cerca de São Paulo, directo a su colección personal.

En la publicación, el delantero brasileño escribió “Los sueños se hacen realidad”, acompañado de una foto de su nuevo ‘juguete’ estacionado junto a otras piezas no menos impresionantes: un Baticóptero —con valor estimado de 13 millones de dólares— y su jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 50 millones.

Neymar presumió su gran colección | AP

Con este último añadido, la colección visible en su publicación se eleva a casi 67 millones de dólares. Y aunque es una suma que para Bruce Wayne representa una mínima parte de su fortuna, es una cifra inalcanzable para una común y corriente, a menos que tenga un salario como los que ha tenido Neymar.

La pasión de Neymar por Batman

Neymar no oculta su afición por el Batman. En 2022 fue fotografiado en el estreno de The Batman en París, acompañado nada menos que por Robert Pattinson y Zoë Kravitz. Desde entonces, su obsesión con el personaje ha ido más allá del cine, llevándola —literalmente— a su hangar.

Neymar presumió sus adquisiciones en redes | INSTAGRAM:@neymarjr

Pero el Batimóvil no es el único vehículo que reposa en su garage. Su colección automotriz incluye un Rolls-Royce Ghost de 400 mil dólares, un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX, un Lamborghini Huracán, un Mercedes G Wagon y hasta un exclusivo Maserati MC12. Todo esto, por supuesto, financiado por una carrera que no solo se resume en goles.

¿Cómo ha sido la carrera de Neymar?

Tras brillar en Santos, Barcelona y PSG, Neymar firmó en 2023 un contrato astronómico con el club saudí Al-Hilal: 3.3 millones de dólares a la semana. Jugó apenas siete partidos en año y medio, pero se llevó 161 millones de dólares. O lo que es lo mismo, 52 millones por partido disputado.

Actualmente, el brasileño regresó al Santos aceptando una considerable reducción de sueldo, pero con un patrimonio estimado que supera los 445 millones de dólares, aún puede darse uno que otro “capricho” sin preocuparse demasiado por las finanzas. Así que mientras muchos esperaban una bici o una consola este Día de Reyes, Neymar recibió el Batimóvil. Porque cuando eres fan de Batman y multimillonario, no hay carta que no te puedan cumplir.

Así es el obsequio que se regaló Neymar | INSTAGRAM: @neymarjr

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.