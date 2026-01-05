Reportan disparos tras detección de drones sobre el Palacio de Miraflores en Venezuela

La detección de drones sobre el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, provocó disparos por parte de fuerzas de seguridad la mañana de este 5 de enero de 2026, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales.

El hecho se registró en Caracas, donde elementos encargados de la seguridad presidencial activaron protocolos de protección tras identificar la presencia de objetos aéreos no tripulados sobre el complejo gubernamental.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si los drones fueron neutralizados, ni se ha precisado su origen, aunque las autoridades confirmaron que los disparos se realizaron como medida preventiva para resguardar la zona.

La movilización generó momentos de confusión en las inmediaciones del palacio, así como el cierre temporal de vialidades cercanas y el reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos de la capital venezolana.

Fuerzas de seguridad realizaron disparos tras detectar drones sobre el Palacio de Miraflores en Caracas./Pixabay

¿Qué se sabe sobre los drones detectados en Miraflores?

De acuerdo con la información disponible, los drones fueron detectados por los sistemas de vigilancia del Estado, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de seguridad en torno al Palacio de Miraflores.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cuántos drones fueron detectados, si pertenecían a algún grupo específico ni si estaban armados, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Tampoco se ha reportado la existencia de personas lesionadas como consecuencia de los disparos realizados durante el operativo.

El incidente ocurrió en medio de un clima de alta tensión política en Venezuela./ AP

Tensión política tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa

Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión política, luego de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, hechos recientes que han generado reacciones dentro y fuera de Venezuela y mantienen al país bajo observación internacional.

Tras estas detenciones, las autoridades venezolanas han reforzado la seguridad en instalaciones estratégicas, ante el riesgo de posibles acciones que puedan alterar el orden público o la estabilidad institucional.

Autoridades activaron protocolos de seguridad tras el sobrevuelo de drones en la sede del gobierno venezolano./ AP

Aunque hasta ahora no se ha establecido una relación directa entre la presencia de drones y los acontecimientos políticos recientes, el hecho se da en un momento particularmente sensible para el país.

Las autoridades no han emitido todavía un comunicado oficial detallado sobre lo ocurrido este 5 de enero, pero se espera que conforme avancen las investigaciones se amplíe la información.

Se escuchan tiros cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas pic.twitter.com/9eUaZWNM5X — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) January 6, 2026

El sobrevuelo de drones y la respuesta armada en Miraflores reflejan el clima de tensión que atraviesa Venezuela, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos políticos y de seguridad.