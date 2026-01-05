El Bogueto dará concierto gratis por Día de Reyes en Neza

La celebración del Día de Reyes 2026 en Nezahualcóyotl incluirá un concierto gratuito encabezado por El Bogueto, uno de los exponentes más populares del reguetón mexicano, en un evento pensado para reunir a familias y público joven del oriente del Estado de México.

El espectáculo se llevará a cabo el martes 6 de enero de 2026, con inicio programado a partir de las 18:00 horas, y forma parte de las actividades organizadas para cerrar la temporada decembrina con música y convivencia comunitaria.

El Bogueto encabezará un concierto gratuito el 6 de enero de 2026 en Nezahualcóyotl como parte de los festejos por el Día de Reyes./ IG

La sede elegida para el concierto será un espacio público emblemático de la zona oriente, específicamente las Canchas del Agua Azul, ubicadas en la colonia del mismo nombre en Ciudad Nezahualcóyotl, un punto habitual para eventos masivos y actividades recreativas.

Debido a que se trata de un evento sin costo y con artistas de alta convocatoria, las autoridades y organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que se espera una importante afluencia de asistentes durante la tarde y noche.

Las Canchas del Agua Azul serán la sede del concierto gratuito que reunirá a miles de asistentes en el oriente del Estado de México./ IG

¿Dónde y a qué hora será el concierto de El Bogueto en Neza?

El concierto comenzará a las 18:00 horas del 6 de enero, por lo que se sugiere a los asistentes planear su llegada con tiempo suficiente para facilitar el acceso y disfrutar del evento completo.

Las Canchas del Agua Azul serán el punto de encuentro para este festejo musical, en un espacio abierto que permitirá la entrada libre del público, siempre respetando las indicaciones de seguridad y orden establecidas por las autoridades locales.

El concierto iniciará a las 18:00 horas y contará con la participación de diversos artistas del género urbano./ IG

El Bogueto y el cartel completo por el Día de Reyes

El plato fuerte de la noche será la presentación de El Bogueto, quien interpretará algunos de los temas más representativos de su carrera dentro del llamado reguetón mexa, género que ha ganado fuerza en plataformas digitales y escenarios urbanos.

El evento también contará con un cartel diverso de artistas, entre ellos Uzielito Mix, El More, Tuere, Chorito, Naxsy, Ivy Wavy, Don Maldición, Denna, La Porri y Bandi2, quienes aportarán una mezcla de reguetón, cumbia urbana y sonidos callejeros.