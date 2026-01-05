UNAM alerta por aumento de cataratas en México: Síntomas y cómo prevenirlo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una alerta ante el incremento de casos de cataratas en el país, una enfermedad ocular que afecta la visión y que, de acuerdo con especialistas, está apareciendo cada vez a edades más tempranas.

Las cataratas se producen cuando el cristalino del ojo pierde transparencia, lo que provoca visión borrosa y dificultad para distinguir colores y formas. Aunque tradicionalmente se asocian con la vejez, expertos señalan que desde los 40 años pueden comenzar los primeros cambios en la visión.

La UNAM advirtió un aumento de casos de cataratas en México, una enfermedad ocular que puede aparecer desde los 40 años./ Pixabay

Este aumento de casos está relacionado con diversos factores, entre ellos el envejecimiento natural, la exposición prolongada a la radiación solar sin protección, enfermedades como la diabetes, así como hábitos poco saludables.

Además, el uso constante de pantallas sin descansos adecuados y la falta de revisiones oftalmológicas periódicas pueden contribuir a que el problema avance sin ser detectado a tiempo.

¿Por qué aumentan los casos de cataratas en México?

Especialistas explican que el incremento se debe a una combinación de factores como el aumento en la esperanza de vida, la exposición acumulada a los rayos ultravioleta y la falta de atención médica preventiva en salud visual.

La visión borrosa y la sensibilidad a la luz son algunos de los primeros síntomas de cataratas, según especialistas./ Pixabay

También influyen enfermedades crónicas, antecedentes genéticos y el consumo de tabaco, que pueden acelerar el deterioro del cristalino y favorecer la aparición de cataratas a edades más tempranas.

Síntomas y cómo prevenir esta enfermedad ocular

Entre los síntomas más comunes se encuentran visión nublada, sensibilidad a la luz, dificultad para ver de noche, cambios frecuentes en la graduación de lentes y percepción amarillenta de los colores.

El uso de lentes con protección UV ayuda a prevenir el desarrollo de cataratas a edades tempranas./ Pixabay

Para prevenir o retrasar su desarrollo, especialistas recomiendan usar lentes con protección UV, mantener una alimentación balanceada, controlar enfermedades como la diabetes y acudir a revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 40 años.

La UNAM subraya que las cataratas son tratables si se detectan a tiempo, por lo que la atención temprana y la prevención son fundamentales para preservar la salud visual y evitar complicaciones que afecten la calidad de vida.