Reyes Magos dejarán derrama económica de 4 mil mdp en CDMX

La celebración de Reyes Magos representará un importante impulso para la economía de la Ciudad de México, donde se estima una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos, de acuerdo con proyecciones del sector comercial.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (CANACO) señaló que esta fecha es una de las más relevantes para el comercio local, ya que genera un aumento significativo en las ventas, especialmente en los días previos al 6 de enero.

Comercios formales y pequeños negocios registran un incremento en ventas previo al 6 de enero./ Pixabay

Entre los principales productos con mayor demanda se encuentran juguetes, ropa, calzado, videojuegos y dispositivos electrónicos, así como artículos tradicionales relacionados con la festividad, como la Rosca de Reyes.

El organismo empresarial indicó que el gasto promedio por cada niña o niño superará los 2 mil pesos, cifra que refleja tanto el encarecimiento de algunos productos como la preferencia de los consumidores por regalos de mayor valor.

El gasto promedio por niña o niño superará los 2 mil pesos, de acuerdo con estimaciones del sector comercial./ Pixabay

¿Qué sectores se verán más beneficiados por los Reyes Magos?

Los comercios más favorecidos serán las jugueterías, tiendas departamentales, mercados, negocios de tecnología y establecimientos dedicados a la venta de artículos infantiles, así como panaderías por la venta de Rosca de Reyes.

Además, el comercio informal también registra un incremento en su actividad durante estas fechas, particularmente en zonas de alta concentración comercial y corredores tradicionales de compra.

Juguetes, electrónicos y ropa encabezan la lista de productos más vendidos durante la temporada de Reyes Magos./ Pixabay

Impacto en la economía local

La derrama económica prevista beneficia principalmente a pequeños y medianos negocios, que encuentran en la temporada de Reyes una oportunidad clave para cerrar el inicio del año con ventas positivas.

Autoridades y representantes del sector comercial recomiendan a los consumidores comparar precios, realizar compras responsables y verificar la calidad de los productos, con el fin de evitar gastos excesivos y proteger su economía familiar.

La celebración de Reyes Magos se mantiene como una de las tradiciones con mayor impacto económico en la CDMX, al combinar consumo, cultura y convivencia familiar en una de las fechas más esperadas del inicio de año.