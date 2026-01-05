VIDEO Sandra Cuevas responde amenaza de muerte en live: “Es más fácil que termines tú en bolsas”

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, vivió un incómodo momento durante una transmisión en vivo en redes sociales, luego de recibir una amenaza de muerte, lo que la llevó a reaccionar de inmediato contra uno de sus seguidores: “Es más fácil que termines tú en bolsas”.

La política y ahora empresaria acostumbra realizar lives en TikTok todas las noches o madrugadas, espacios en los que comparte actividades de su día o responde preguntas de sus seguidores.

La exalcaldesa en Cuauhtémoc otra vez está metida en una polémica/IG: @sandracuevas_

La amenaza durante el live

En una reciente transmisión en vivo, en la que había cientos de personas conectadas, Cuevas fue sorprendida por un mensaje escrito por un hombre que decidió amenazarla de muerte.

La advertencia no pasó desapercibida y, visiblemente molesta, la exalcaldesa respondió de forma directa y contundente.

“Es más fácil que termines tú en bolsas que yo. Así que deja de amenazar y, cuando amenaces, hazlo de frente. O más bien no amenaces, haz las cosas”, comentó Sandra Cuevas durante el live.

Cuevas respondió con un mensaje intimidatorio la amenaza de un usuario/IG: @sandracuevas_

“Vamos a bloquearlo”, dijo Cuevas

Minutos después, la política señaló que bloquearía al usuario que la amenazó, incluso utilizando un tono de burla al referirse a él.

“Vamos a bloquearlo porque son de esos soñadores que se creen sicarios de sicarios y pura risa”, agregó.

Varios usuarios criticaron a Cuevas y calificaron su respuesta como una amenaza/X: @Libro_negro_

Reacciones y críticas en redes sociales

El fragmento del live donde Sandra Cuevas responde a la amenaza se viralizó rápidamente, generando diversas reacciones en redes sociales, muchas de ellas en contra de la exalcaldesa.

Algunos usuarios le recordaron sus presuntos vínculos con integrantes de la banda delictiva conocida como La Chokiza, cuyos miembros actualmente se encuentran detenidos por las autoridades.

Entre los comentarios que circularon se leen:

“ No es raro... se siente impune. Esperemos que le llegue su momento de rendir cuentas ”.

”. “ Y a todas luces es una amenaza a un ciudadano ”.

”. “ ¿Esa tipa sigue libre? Una burla a la sociedad ”.

”. “ Y vaya que ella conoce sicarios ”.

”. “No me cae bien, pero el tipo la amenazó primero y ella solo se defendió”.

El episodio volvió a colocar a Sandra Cuevas en el centro de la polémica, alimentando el debate sobre los límites del discurso en redes sociales, la violencia verbal y la responsabilidad de las figuras públicas ante este tipo de situaciones.