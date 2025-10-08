Sandra Cuevas anuncia película de sus amores prohibidos con ‘El Choko’ y ‘El Topo’

Parece broma, pero no lo es… Sandra Cuevas anunció que muy pronto llegará a la pantalla grande una película acerca de sus amores prohibidos, luego de que ella misma aceptara que mantuvo una relación efímera con Alejandro ’N’, alias ‘El Choko’, y Giovanni ’N’, ‘El Topo’, ambos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Relación con "El Choko" y "El Topo"

Fue este miércoles, durante una conferencia de prensa realizada en su Galería de Arte en la Ciudad de México, que la exalcaldesa de Cuauhtémoc habló sobre la propuesta que recibió para contar su historia de amores con dos personajes metidos en problemas legales: uno como líder del grupo llamado La Chokiza y otro, presuntamente, parte del cártel La Unión Tepito.

Cuevas aceptó haber tenido una relación con 'El Choko' (izq.) y 'El Topo' (der.).

“Gracias a esta publicidad me ofrecieron hacer una película que contara la historia de mis amores prohibidos”, comentó Sandra Cuevas.

La exfuncionaria agregó que una de sus sugerencias será que los actores que interpreten a sus “amores prohibidos” “sean más guapos” que los originales.

Cuevas pidió que sus galanes sean "más guapos".

Ya prepara elenco y guion

“A alguien le pareció interesante, ya están viendo el elenco, viendo el guion”, dijo Cuevas, porque según ella: “ya me tocaba salir en tele”, agregó entre risas.

Niega tener más vínculos con delincuentes

Para tratar de calmar los señalamientos por sus ex parejas ligadas a la delincuencia, Sandra Cuevas aseguró que, por más que le busquen, sus únicas parejas de ese tipo han sido ‘El Choko’ y ‘El Topo’.

'El Choko' es señalado como líder del grupo La Chokiza.

“No tengo más de ese tipo, no tengo más novios de ese tipo, y les doy mi palabra, no tengo más, fueron ellos dos, fue para mí algo efímero”, comentó la exalcaldesa de Cuauhtémoc.

“Que no se me criminalice”, pide Cuevas

Además, pidió que no se le juzgue por esas relaciones:

“Fueron parte de mi vida, pero yo creo que primero hay que esperar su sentencia, punto número uno. Segundo punto, que no se me vincule, no se me tache, no se me criminalice porque tuve dos amores o dos relaciones efímeras, y ya pasaron hace tiempo. Ya pasaron hace tiempo. No tengo otros vínculos”, indicó.

'El Topo' presuntamente es miembro de La Unión Tepito.