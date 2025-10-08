¿Por qué Tulum está sin turismo? Video lo muestra como pueblo fantasma

Tulum, uno de los destinos más cotizados del Caribe mexicano, hoy luce irreconocible. Durante esta temporada baja, entre octubre y noviembre, el paraíso maya ha sido captado en videos de TikTok con calles vacías, playas solas y hoteles desolados. “Ya ni el mar sabe qué le pasó a Tulum”, dicen en redes. Y sí, parece que al destino se le acabó la magia… o el abuso.

La baja afluencia turística ha sido tan fuerte que varios comerciantes han salido a pedir disculpas públicas a los visitantes nacionales, aquellos que durante años fueron ignorados o maltratados en favor de los turistas extranjeros. “Ya el turismo nos abandonó. Ahora tenemos que pagar por los platos rotos”, se lee en un video viral que circula en TikTok.

En video muestra las playas vacías cuando siempre están ocupadas / Redes Sociales

La cruda resaca del exceso

De acuerdo con los testimonios compartidos en redes, la caída de visitantes se debe a los excesivos precios en hoteles, restaurantes y clubes, así como al trato excluyente hacia los mexicanos. "Les pedimos disculpas por tratarlos mal todo este tiempo, les prometemos que si nos perdonan, nunca jamás los trataremos mal", dice un comunicado difundido por comerciantes.

Aun con su fama internacional y fuerte inversión en infraestructura turística, Tulum enfrenta una crisis de percepción. Usuarios denuncian que el lugar se convirtió en una burbuja de lujo donde todo es carísimo y elitista, con accesos restringidos a las playas y un trato diferenciado.

Dicen que las ventas cayeron ante el abuso de los comerciantes del lugar / Redes Sociales

Intento de redención

Ante el desplome en las cifras de ocupación, algunos hoteles y clubes han comenzado a eliminar el cover o consumo mínimo, y ahora permiten el acceso libre a sus instalaciones. Quieren atraer de nuevo al turista nacional, ese que abandonaron cuando creyeron que los dólares nunca dejarían de llegar.

Fernando Islas, usuario en redes, lo resumió sin rodeos: "Se necesitaba un exceso de dejar de activar el turismo ante los abusos de los restauranteros, hoteleros, bloqueando acceso a las playas, con cobros excesivos. Eso va a resurgir, no está muerto, pero ahora tendrán tarifas adecuadas, oferta gastronómica de primera, y la inseguridad se va a terminar tarde o temprano".

Se espera que el turismo nacional llegue para ocupar ese vacío de Tulum / Redes Sociales

¿Se puede salvar Tulum?

Hoy, los empresarios locales enfrentan el resultado de sus decisiones. Y aunque es temporada baja, lo que más preocupa no es el calendario… sino la imagen. ¿Será que los mexicanos perdonarán y regresarán a Tulum? O peor aún, ¿será demasiado tarde?