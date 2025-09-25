¡Llega La Granja VIP! Conoce a las celebridades que participarán en la primera temporada

El nuevo reality show de TV Azteca reunirá a 16 celebridades e influencers

El nuevo reality de TV Azteca | Facebook: La Granja VIP México
Laura Reyes Medrano
25 de Septiembre de 2025

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que promete sacar a las celebridades de su zona de confort. En este programa, 16 personalidades del mundo artístico y digital se sumergirán en la vida rural, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia y habilidades. Los participantes deberán realizar tareas cotidianas en el campo, como ordeñar vacas, sembrar semillas y vivir juntos sin lujos, todo bajo la mirada constante de las cámaras.

 

Los participantes de La Granja VIP deben adaptarse a la vida rural y superar/FB: La Granja VIP México
¿Quiénes son los participantes confirmados de la Granja VIP?

A continuación, te presentamos a las celebridades que han confirmado su participación en La Granja VIP :

  • Alfredo Adame – Actor conocido por su participación en telenovelas.

  • Luis Alejandro Méndez 'Jawy' – Influencer y conductor de reality shows.

  • Kim Shantal – Influencer destacada en redes sociales.

  • Sandra Itzel – Actriz y cantante reconocida en el mundo artístico.

  • Alberto del Río – Luchador profesional con una extensa trayectoria.

  • César Doroteo – Influencer y popular presentador de reality shows en plataformas digitales.

Estos participantes convivirán en un entorno rural, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su resistencia física y emocional.

Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y otras celebridades estarán en la primera temporada/FB: La Granja VIP México
¿Cuándo y dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 a las 20:00 (hora del centro de México) a través de Azteca Uno . Además, se transmitirá en vivo las 24 horas del día en la plataforma de streaming Disney+ , con acceso gratuito durante las dos primeras semanas de competencia.

Conductores y críticos de La Granja VIP

El programa estará dirigido por:

  • Adal Ramones – Conductor principal.

  • Kristal Silva – Co-conductora.

  • Alex Garza – Co-condutcto.

  • Mallezaa – Conductora digital.

Adal Ramones será el conductor principal de La Granja VIP/FB: La Granja VIP México
Los críticos del programa serán:

  • Lolita Cortés

  • Linet Puente

  • Flor Rubio

  • María Fernanda Quiroz 'Ferka' 

  • Luis Alberto Ordaz Balderas 'Rey Grupero' 

¿Qué esperar de La Granja VIP?

Este reality show promete ofrecer una experiencia única, donde las celebridades tendrán que adaptarse a la vida en una granja, realizando tareas diarias y enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia y habilidades. Con una dinámica de convivencia constante e interacción con el público mediante votaciones, La Granja VIP busca cautivar a la audiencia con momentos de tensión, estrategia y sorpresas.

El estreno de La Granja VIP será el 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno/FB: La Granja VIP México
