¡Llega La Granja VIP! Conoce a las celebridades que participarán en la primera temporada

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que promete sacar a las celebridades de su zona de confort. En este programa, 16 personalidades del mundo artístico y digital se sumergirán en la vida rural, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia y habilidades. Los participantes deberán realizar tareas cotidianas en el campo, como ordeñar vacas, sembrar semillas y vivir juntos sin lujos, todo bajo la mirada constante de las cámaras.

Los participantes de La Granja VIP deben adaptarse a la vida rural y superar/FB: La Granja VIP México

¿Quiénes son los participantes confirmados de la Granja VIP?

A continuación, te presentamos a las celebridades que han confirmado su participación en La Granja VIP :

Alfredo Adame – Actor conocido por su participación en telenovelas.

Luis Alejandro Méndez 'Jawy' – Influencer y conductor de reality shows.

Kim Shantal – Influencer destacada en redes sociales.

Sandra Itzel – Actriz y cantante reconocida en el mundo artístico.

Alberto del Río – Luchador profesional con una extensa trayectoria.

César Doroteo – Influencer y popular presentador de reality shows en plataformas digitales.

Estos participantes convivirán en un entorno rural, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su resistencia física y emocional.

Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y otras celebridades estarán en la primera temporada/FB: La Granja VIP México

¿Cuándo y dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 a las 20:00 (hora del centro de México) a través de Azteca Uno . Además, se transmitirá en vivo las 24 horas del día en la plataforma de streaming Disney+ , con acceso gratuito durante las dos primeras semanas de competencia.

Conductores y críticos de La Granja VIP

El programa estará dirigido por:

Adal Ramones – Conductor principal.

Kristal Silva – Co-conductora.

Alex Garza – Co-condutcto.

Mallezaa – Conductora digital.

Adal Ramones será el conductor principal de La Granja VIP/FB: La Granja VIP México

Los críticos del programa serán:

Lolita Cortés

Linet Puente

Flor Rubio

María Fernanda Quiroz 'Ferka'

Luis Alberto Ordaz Balderas 'Rey Grupero'

¿Qué esperar de La Granja VIP?

Este reality show promete ofrecer una experiencia única, donde las celebridades tendrán que adaptarse a la vida en una granja, realizando tareas diarias y enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia y habilidades. Con una dinámica de convivencia constante e interacción con el público mediante votaciones, La Granja VIP busca cautivar a la audiencia con momentos de tensión, estrategia y sorpresas.

El estreno de La Granja VIP será el 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno/FB: La Granja VIP México