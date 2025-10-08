CDMX cambia las reglas: Desde esta fecha tendrás que separar tu basura en tres tipos

Prepárate, porque a partir del 1 de enero de 2026, tirar la basura como lo has hecho siempre ya no será opción. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que todos los hogares, escuelas y negocios capitalinos deberán entregar sus residuos clasificados en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Durante el arranque de la campaña “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”, la mandataria dejó claro que esto no es cualquier ajuste.

“La Ciudad de México adoptará un nuevo esquema, pero no es tan nuevo, sino más bien una profundización al esquema de separación de residuos... esto implica una campaña de educación para saber qué significa cada uno de estos términos”, indicó la mandataria.

Ahora deberás tener tres botes de basura en casa o negocio / FREEPIK

¿Cómo va a funcionar?

A partir del próximo año, los camiones del servicio de limpia de la CDMX recolectarán los residuos según el día de la semana y el tipo:

🟢 Martes, jueves y sábado: residuos orgánicos (restos de comida, cáscaras, residuos de jardinería).

🔵 Lunes, miércoles y viernes: residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, PET, aluminio y metal).

⚫ Viernes y domingos: residuos no reciclables (papeles sucios, plásticos contaminados, unicel, pañales, etc.).

Sí, viernes se repite porque se podrán entregar dos tipos de residuos, dependiendo de su naturaleza.

De lunes a domingo la recolección de basura será distinta / FREEPIK

¿Por qué el cambio?

Brugada Molina explicó que actualmente sólo se separa correctamente el 15% de la basura que se genera en la capital, mientras que el 80% termina mal separada y, peor aún, en rellenos sanitarios.

Con este nuevo esquema, el Gobierno de la CDMX busca:

Incrementar en un 50% el tratamiento de residuos orgánicos para producir más de 400 mil toneladas de composta .

Reciclar el 100% de los residuos de construcción y demolición.

Reducir a la mitad los residuos que la ciudad envía a rellenos sanitarios.

Con este plan, no sólo se busca una ciudad más limpia, sino también una capital más responsable con el medio ambiente.

Todo es por cuidar el medio ambiente y tener una ciudad más limpia / FREEPIK