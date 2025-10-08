Gene Simmons, bajista de Kiss, sufre accidente automovilístico; esto se sabe sobre su estado de salud

Gene Simmons, legendario bajista y miembro fundador de Kiss, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Malibú, California, hecho que rápidamente encendió las alertas entre sus fans alrededor del mundo. El rockero de 76 años ya se pronunció en redes sociales y aseguró que todo está bajo control.

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la tarde en la Pacific Coast Highway, cuando el artista conducía un Lincoln Navigator y chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado. De acuerdo con medios como The Mirror y NBC 4 Los Ángeles, un testigo que presenció el choque fue quien llamó al 911.

Simmons explicó a los paramédicos que se había desmayado momentos antes del impacto, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital para ser evaluado. Afortunadamente, los doctores confirmaron que no tenía lesiones graves, por lo que fue dado de alta poco después.

Todo parece indicar que el músico se desmayó al volante / FB: @officialgenesimmons

“Todo bien”, dice Simmons tras el accidente

Fiel a su estilo, el bajista reaccionó en sus redes con humor sobre lo ocurrido. En un mensaje para sus seguidores, escribió: “Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente. Sucede. Sobre todo, a quienes conducimos fatal. Y ese soy yo. Todo bien”.

El mensaje tranquilizó a sus fans, quienes inundaron la publicación con muestras de cariño, buenos deseos y mensajes de alivio por su recuperación.

Gene Simmons, bajista de Kiss, se encuentra bien y sin ningún rasguño / FB: @officialgenesimmons

Ya había hablado de problemas cardíacos

El accidente ha vuelto a poner en el centro de la conversación un problema de salud que Simmons reveló hace años: fibrilación auricular (AFib), una condición que afecta el ritmo cardíaco.

“Nunca había oído hablar del término fibrilación auricular, pero hace unos 10 años estábamos de gira en algún lugar y en el escenario la temperatura subió unos 37 °C, con todas las luces encendidas”, declaró en el programa The Doctors en 2016.

Desde entonces, Simmons ha tratado de cuidar su salud y mantener una vida activa, aunque este incidente podría obligarlo a tomarse las cosas con más calma.

El rockero desde hace tiempo le dio prioridad a su salud / FB: @officialgenesimmons