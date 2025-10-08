¿Quién es la Máscara? 2025 revela a sus investigadores: ¡hay nueva integrante!

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? ya tiene fecha de estreno y, como era de esperarse, la producción soltó tremendo bombazo con el elenco de investigadores que se sentarán a adivinar qué celebridad se esconde tras los disfraces más creativos de la televisión mexicana.

La cita es el próximo domingo 12 de octubre a las 8:30 pm, justo en el espacio que deja libre La Casa de los Famosos México. Con esta jugada, Televisa busca no soltar ni un punto de audiencia y enganchar al público con uno de sus realities más exitosos.

La nueva temporada comenzará el próximo domingo 12 de octubre / FB: @quieneslamascara

Los investigadores 2025: rostros conocidos y una cara nueva

La producción ya confirmó quiénes serán los encargados de descifrar las pistas y competir para ver quién tiene mejor olfato:

Juanpa Zurita sigue firme. El influencer repite en el panel y promete seguir sorprendiéndonos con sus teorías locas pero atinadas.

Carlos Rivera tampoco se mueve. El cantante se ha ganado el cariño del público y regresa con toda la energía para volver a romperla.

Anahí , la exRBD, repite tras haber conquistado al público en la temporada pasada. Su carisma fue clave para mantenerla en el equipo.

La sorpresa llega con Ana Brenda Contreras, quien se une oficialmente como investigadora. Recordemos que ya había estado como invitada especial en una emisión anterior, y ahora ocupa el lugar de Martha Higareda, quien está embarazada.

Ana Brenda es la nueva investigadora, quien entra en lugar de Martha Higareda / FB: @quieneslamascara

¿Qué esperar de esta nueva temporada?

Según la producción, esta edición será más retadora: "esta temporada elevará el nivel de dificultad con personajes más elaborados y pistas mucho más complejas". La idea es mantener al público clavado, tratando de descubrir qué famoso se esconde bajo el disfraz.

Como siempre, Omar Chaparro estará al frente de la conducción. El show sigue apostando por el misterio, la música, el humor y el espectáculo visual que lo caracteriza. Si pensabas que ya lo habías visto todo en este programa… espérate a octubre.

Los investigadores deberán de adivinar quiénes están debajo de las botargas / FB: @quieneslamascara