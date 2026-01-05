Del 5 al 8 de enero se intensifican los fríos, lluvias y vientos en el noroeste del país

Autoridades llaman a extremar precauciones ante el frío intenso y posibles afectaciones en zonas serranas

El pronóstico del clima advierte lluvias, rachas de viento y descenso marcado de temperatura | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
5 de Enero de 2026

El frío intenso se hará presente del 5 al 8 de enero en gran parte del noroeste de México, debido a la interacción de un frente frío con corrientes atmosféricas que favorecerán un marcado descenso de temperatura, así como lluvias y vientos fuertes.

Durante este periodo, se prevé un ambiente frío a muy frío, principalmente durante las madrugadas y noches, con condiciones que podrían generar afectaciones en actividades cotidianas y traslados.

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante heladas y bajas temperaturas durante la primera semana de enero./ Pixabay
Las lluvias estarán presentes de forma intermitente, acompañadas de rachas de viento, lo que incrementará la sensación térmica de frío, sobre todo en zonas abiertas y carreteras.

En regiones montañosas del norte del país, las temperaturas podrían descender hasta los -5 grados, con posibilidad de heladas en las primeras horas del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las rachas de viento aumentarán la sensación térmica de frío en distintas regiones del norte de México./ Pixabay
¿Qué estados resentirán con mayor fuerza el descenso de temperatura?

Las condiciones más severas se esperan en Baja California, particularmente en zonas serranas, donde el frío será más intenso durante la madrugada. También se prevé descenso de temperatura y lluvias en Sonora, así como ambiente frío en regiones del noroeste del país.

En zonas urbanas y costeras, aunque el termómetro no alcanzará valores bajo cero, se mantendrá un ambiente frío y ventoso, especialmente por la mañana y durante la noche.

Zonas serranas registrarán temperaturas bajo cero durante las madrugadas por la presencia de frentes fríos./ Pixabay
Recomendaciones ante el frío y las lluvias

Ante estas condiciones, se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío y tomar precauciones al conducir por posibles superficies resbalosas en carreteras.

Autoridades también exhortan a prestar atención a personas vulnerables, como adultos mayores, niñas y niños, así como a mantenerse informados sobre los avisos meteorológicos durante este periodo del 5 al 8 de enero.

El descenso de temperatura se intensificará del 5 al 8 de enero, con ambiente frío y lluvias en el noroeste del país./ Pixabay
