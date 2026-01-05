Sheinbaum rechaza ataque de EU en Venezuela y descarta llamada con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo al ataque militar que el pasado fin de semana realizó el Ejército de Estados Unidos en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que descartó una comunicación inmediata con Donald Trump, tras sus declaraciones en las que señaló que “habrá que hacer algo con México” en materia de seguridad.

Si bien durante sábado y domingo la mandataria mexicana ya había llamado a privilegiar el diálogo por encima de la violencia, indicando que la intervención de Estados Unidos en Venezuela violaba la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este lunes retomó el tema durante su conferencia en Palacio Nacional.

Nicolás Maduro fue detenido el pasado sábado y llevado a Estados Unidos de inmediato/X: @FoxNews

México rechaza la intervención en otros países

Durante su mensaje, Sheinbaum leyó el posicionamiento oficial del Gobierno de México, subrayando que la política exterior del país mantiene una postura histórica y sin ambigüedades.

“Rechazamos la intervención en asuntos internos de otros países”, enfatizó.

“La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura de México en el conflicto Venezuela-Estados Unidos/Presidencia de México

“La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI; no conducen ni a la paz ni al desarrollo”, agregó la presidenta.

Respuesta a Trump y el tema de la seguridad en México

Respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron interpretadas como una advertencia para que México resuelva los problemas de violencia y narcotráfico —o de lo contrario podría haber una intervención similar a la de Venezuela—, Sheinbaum Pardo respondió destacando los avances de su administración.

Hace unos días Trump lanzó una declaraciones que sonaron a amenaza contra México/AP

“México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población”, afirmó.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones: no queremos que el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida.

“Para México, el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista: una reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de drogas ilegales y **decenas de delincuentes extraditados”, indicó.

La mandataria también subrayó que existe una responsabilidad compartida, ya que buena parte de la violencia en México es impulsada por la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos.

Sheinbaum descartó tener comunicación pronto con el presidente Trump/Presidencia de México

Sheinbaum descarta llamada con Trump

Cuestionada por reporteros sobre la posibilidad de una llamada telefónica con Donald Trump para aclarar sus declaraciones, la presidenta fue tajante.