FOTOS: Así fue el traslado de Nicolás Maduro y su esposa a Corte Federal de Nueva York

El traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a una Corte Federal de Nueva York se realizó bajo un estricto operativo de seguridad la mañana de este lunes, de acuerdo con reportes de medios internacionales y material gráfico difundido tras el movimiento de los detenidos.

Maduro y su esposa fueron trasladado en helicóptero a Manhattan/X: @FoxNews

Las imágenes captaron el momento en que el mandatario venezolano y su esposa fueron llevados desde el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn hasta el tribunal federal en Manhattan, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y conspiración criminal.

El traslado se convirtió en uno de los momentos más documentados desde su captura en Venezuela.

Salida desde prisión federal en Brooklyn

De acuerdo con la información disponible, Maduro y Flores fueron sacados del MDC de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad, durante las primeras horas del día. Ambos vestían el uniforme de presos federales y permanecían esposados mientras eran escoltados por agentes estadounidenses.

Las fotografías muestran a los detenidos rodeados por elementos de la DEA y otras agencias federales, quienes conformaron un cerco de seguridad desde el inicio del operativo.

Al presidente de Venezuela se le vio esposado y fuertemente custodiado/X: @FoxNews

Traslado en helicóptero hacia Manhattan

Uno de los momentos clave del operativo fue el traslado aéreo en helicóptero. Desde las inmediaciones del centro de detención, los detenidos fueron llevados a un punto cercano donde abordaron una aeronave que los trasladó directamente a Manhattan.

Este método permitió reducir tiempos de traslado y reforzar las medidas de seguridad, evitando rutas terrestres prolongadas en una de las ciudades con mayor tráfico del país.

Se montó un fuerte operativo por tierra para trasladar a Maduro y su esposa a Corte de Nueva York/AP

Llegada al tribunal federal

Tras aterrizar en Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron subidos a una camioneta blindada, escoltada por vehículos oficiales, para completar el último tramo hasta la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Las imágenes muestran el ingreso al edificio judicial bajo vigilancia constante, con un despliegue visible de agentes federales en el perímetro.

Un tribunal de casos de alto perfil

La Corte Federal a la que fueron trasladados es conocida por haber procesado casos de alto impacto internacional, incluidos juicios contra figuras del narcotráfico y exfuncionarios acusados de delitos federales.

En este recinto se prevé que se presenten formalmente los cargos en contra de Maduro y su esposa, y se definan los siguientes pasos del proceso judicial en Estados Unidos.

En las calles hay venezolanos pidiendo que dejen libre a Nicolás Maduro/AP

El inicio del proceso judicial

El traslado marca el inicio formal del proceso legal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en territorio estadounidense. Tras la comparecencia inicial, el tribunal determinará condiciones de detención, audiencias posteriores y el calendario del caso.

Las fotografías difundidas del operativo se han convertido en el primer registro visual completo del traslado de ambos detenidos hacia la justicia federal de Estados Unidos, documentando cada etapa del movimiento desde la prisión hasta la corte en Nueva York.