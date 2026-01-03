¿Quién traicionó a Nicolás Maduro? Así fue la operación que permitió su captura

La captura de Nicolás Maduro marcó un punto de inflexión histórico para Venezuela y la región. El operativo, ejecutado por Estados Unidos, combinó inteligencia de alto nivel, despliegue militar y coordinación internacional, y culminó con la detención del líder chavista fuera del control del aparato de poder que durante años lo protegió. La acción dejó al descubierto fracturas internas dentro del régimen y aceleró una crisis política sin precedentes.

La captura de Nicolás Maduro habría sido posible gracias a información entregada desde dentro del régimen, según versiones citadas por medios internacionales./ Donald Trump

De acuerdo con los reportes, la operación se desarrolló tras meses de seguimiento y con información clave que permitió ubicar y neutralizar el círculo de seguridad de Maduro. La intervención se realizó con precisión quirúrgica, minimizando enfrentamientos directos y priorizando la extracción del objetivo, lo que explica la rapidez con la que fue trasladado fuera del país.

¿Cómo fue la operación militar que llevó a la captura de Maduro?

El plan se apoyó en inteligencia humana y tecnológica, con vigilancia permanente y análisis de movimientos, comunicaciones y rutas. Fuerzas especiales ejecutaron la fase final del operativo en una ventana de oportunidad cuidadosamente calculada, cuando el dispositivo de seguridad del régimen presentaba vulnerabilidades.

La caída de Maduro dejó al descubierto fracturas dentro del régimen venezolano, tras años de control absoluto./ AP

Una vez asegurado, Maduro fue extraído bajo custodia y trasladado a instalaciones controladas por Estados Unidos, donde se activaron los protocolos legales y de seguridad. La operación evitó un choque abierto con fuerzas locales, reduciendo el riesgo de escaladas inmediatas y demostrando un alto grado de coordinación táctica.

Traición interna y la pista de una recompensa millonaria

Otro elemento clave fue la posible traición dentro del propio régimen. Reportes señalan que una recompensa millonaria ofrecida por información decisiva habría incentivado filtraciones que facilitaron la ubicación y el momento exacto para actuar. Este factor expuso fisuras en la lealtad de mandos y operadores que, hasta ahora, habían sostenido la seguridad del chavismo.

La hipótesis de la traición refuerza la idea de un aparato debilitado, presionado por sanciones, tensiones internas y disputas por el control. Para analistas, la combinación de incentivos económicos y desgaste político aceleró la caída del cerco que protegía a Maduro.

Estados Unidos ejecutó una operación de alta precisión, basada en meses de seguimiento e información estratégica./ Captura de pantalla

Tras la captura, Caracas entró en un clima de máxima tensión, con movimientos de seguridad y mensajes contradictorios desde el poder. La ausencia del líder profundizó la incertidumbre y dejó en evidencia la dependencia personalista del régimen, ahora forzado a reconfigurarse a contrarreloj.

En el plano internacional, la operación fue interpretada como un golpe estratégico que redefine el tablero regional. Gobiernos y organismos observan con cautela los siguientes pasos, conscientes de que el proceso judicial y la respuesta interna del chavismo serán determinantes para la estabilidad inmediata.

En síntesis, la captura de Nicolás Maduro fue el resultado de una operación militar e inteligencia de alta complejidad, apoyada por información interna y una ejecución precisa. Sus efectos ya se sienten: un régimen fracturado, una capital en tensión y un futuro político incierto para Venezuela en los próximos días.