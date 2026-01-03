Filtran primeras imágenes de Maduro en la DEA: deseó feliz año y posó con los pulgares arriba

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Estados Unidos comenzaron a circular la noche de este sábado, luego de que autoridades federales confirmaran su traslado a instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York. El material gráfico fue difundido por medios internacionales tras su captura en Venezuela.

Maduro llegó a Nueva York bajo un intenso dispositivo de seguridad/X: @lalupanewsco

Las fotografías corresponden a los momentos posteriores a su llegada a territorio estadounidense, donde fue sometido a los protocolos de identificación y procesamiento por parte de agentes federales, antes de su traslado a un centro de detención.

Las imágenes generaron atención internacional por la actitud mostrada por Maduro frente a las cámaras.

Las imágenes que marcaron su llegada a Estados Unidos

En las fotografías difundidas se observa a Nicolás Maduro sentado, esposado y custodiado por varios agentes federales, dentro de una instalación de la DEA en Manhattan. Viste ropa deportiva, sandalias y aparece rodeado por personal de seguridad estadounidense.

En al menos una de las imágenes, el exmandatario venezolano levanta ambos pulgares, gesto que fue captado por las cámaras durante el proceso de registro.

El presidente de Venezuela fue recluido y será procesado por delitos relacionados al narcotráfico/X: @EstebanPe2005

El mensaje que llamó la atención

De acuerdo a un video que también circula en redes sociales, Maduro deseó “feliz año” a las personas presentes en el lugar al momento de ser fotografiado, así como también dio las “buenas noches”.

Este gesto quedó registrado en las imágenes que comenzaron a circular horas después de su arribo a Nueva York, convirtiéndose en uno de los elementos más comentados del material filtrado.

Custodia en instalaciones de la DEA

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Maduro fue llevado inicialmente a instalaciones de la DEA en Manhattan, donde se realizó su procesamiento administrativo, toma de fotografías y verificación de identidad.

Posteriormente, fue programado su traslado al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos judiciales en su contra.

Pese a su situación, Maduro deseó feliz año a los agentes y autoridades estadounidenses/X: @vagoilustrado

Traslado y medidas de seguridad

Reportes coinciden en que el traslado de Maduro se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo custodia aérea y terrestre, así como la participación de diversas agencias federales.

Las imágenes difundidas muestran la presencia de múltiples agentes armados, quienes resguardaban al detenido durante su estancia en la sede de la DEA.

Primeras imágenes claras de Nicolás Maduro, mientras es escoltado por agentes federales dentro de la sede de la DEA, ubicada en el barrio de Chelsea, en el lado oeste de Manhattan, New York.



En el registro, Maduro saluda y dice a los presentes: "Good night, happy new year" pic.twitter.com/dfhboHDeRd — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 4, 2026

Lo que sigue en el proceso

De acuerdo con información oficial, Nicolás Maduro, así como su esposa Cilia Flores, enfrentará cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración, por lo que su permanencia en Nueva York forma parte del proceso previo a su comparecencia ante un tribunal estadounidense.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado únicamente su procesamiento inicial, mientras continúan los trámites legales correspondientes. Las imágenes difundidas constituyen el primer registro visual del exmandatario venezolano bajo custodia de Estados Unidos.