Nicolás Maduro llega a una base militar de Nueva York

Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente luego de que se confirmara que Nicolás Maduro fue trasladado a una base militar en el estado de Nueva York, tras ser capturado durante un operativo de Estados Unidos. El traslado del líder chavista ocurre mientras en Caracas se registran explosiones y vuelos de aviones a baja altura, lo que incrementó el clima de incertidumbre y alarma entre la población.

Nicolás Maduro llegó a una base militar en Nueva York bajo custodia de Estados Unidos tras ser capturado durante un operativo especial./ Captura de pantalla

De acuerdo con reportes internacionales, Maduro llegó bajo fuerte custodia a una instalación militar estadounidense, donde permanecerá mientras avanzan los procedimientos legales en su contra. El traslado fuera de Venezuela marcó un nuevo punto de quiebre político y diplomático, al consolidar la caída del hombre que gobernó el país durante más de una década.

¿Qué se sabe del traslado de Maduro a Nueva York?

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Nicolás Maduro fue llevado a una base militar en Nueva York, tras salir del territorio venezolano en un operativo altamente custodiado. El traslado se realizó por vía aérea y bajo estrictas medidas de seguridad, lo que refleja la magnitud del caso y la relevancia que Washington le atribuye al proceso judicial que enfrentará.

El traslado de Maduro fuera de Venezuela marca un punto de quiebre histórico para el régimen chavista./ Captura de pantalla

Maduro permanecerá en instalaciones militares mientras se define su situación legal y los siguientes pasos ante tribunales federales. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que el exmandatario deberá responder por acusaciones graves, en un proceso que podría extenderse durante meses y tener implicaciones políticas de alcance internacional.

MADURO ACABA DE LLEGAR A NUEVA YORK Y BAJÓ DEL AVIÓN ESPOSADO JUNTO A SU ESPOSA pic.twitter.com/NcAfRqtxSW — lorem ipsum (@altashanta) January 3, 2026

Explosiones y vuelos militares sacuden Caracas

Mientras se confirmaba la llegada de Maduro a Nueva York, Caracas vivió horas de máxima tensión. Habitantes de la capital venezolana reportaron fuertes explosiones y la presencia de aviones volando a baja altura, lo que generó temor y especulación sobre un posible despliegue militar adicional.

Maduro permanece en instalaciones militares estadounidenses mientras avanzan los procedimientos legales en su contra./ Captura de pantalla

Videos difundidos en redes sociales mostraron aeronaves cruzando el cielo de la ciudad y columnas de humo en distintos puntos, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido una explicación detallada sobre el origen de las explosiones. El ambiente en la capital se tornó aún más tenso ante la ausencia de información oficial clara.