Alcaldesa de Acapulco bajo investigación por aceptar lujoso collar de 200 mil pesos

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enfrenta una investigación por presunto cohecho, luego de que durante una sesión de cabildo apareciera portando un collar de lujo que —según versiones— le habría sido obsequiado por una ciudadana.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya abrió una carpeta de investigación en su contra, tras los señalamientos sobre el origen del accesorio, valuado en aproximadamente 227 mil pesos y atribuido a la marca francesa Van Cleef & Arpels.

Abelina López asegura que el collar se lo regaló una señora / FB: @AbelinaLopezR

“¿En serio? Me da risa”

Ante el escándalo, la presidenta municipal respondió que no se trata de una joya de oro o diamantes, sino de acero inoxidable.

“Fue en el marco de mi cumpleaños, fue una señora de la Simón Bolívar. Esta cadenita, si le leemos su nombre dice steel, y entiendo que la palabra steel es acero, ¿cuánto puede costar una cadenita de acero? ¿En serio? Y a mejor me da risa”, dijo la edil morenista.

También aseguró que pensaba regalar la cadena, aunque nunca se especificó a quién ni cuándo lo hizo.

La joya presuntamente pertenece a la marca Van Cleef Arpels / Especial

La denuncia está en proceso

La investigación quedó asentada en la carpeta 12022200300020071125, a cargo de la Unidad de Investigación 2 de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que se instruye dar seguimiento a posibles actos de cohecho y lo que resulte de las diligencias.

La denuncia fue presentada desde el 4 de diciembre de 2025 por Ramiro Solorio Almazán, ex candidato del Partido Encuentro Social (PES), quien recientemente acudió a la Fiscalía Anticorrupción en Chilpancingo para ratificar su acusación.

“Se rindió una declaración de dos testigos presenciales respecto del collar que portaba la alcaldesa de Acapulco”, confirmó Solorio.

La denuncia en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción se presentó el año pasado / FB: @AbelinaLopezR

Citan a declarar a la alcaldesa

Dentro del expediente también se detalla que se ordenó la presentación de la alcaldesa ante el Ministerio Público, así como entrevistas con personas que puedan aportar información relevante.

Se solicitó además documentación oficial al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) que acredite su calidad de servidora pública, y se iniciaron investigaciones en torno a su domicilio y centro de trabajo.

La alcaldesa de Acapulco asegura que su cadena es de acero y no de lujo / FB: @AbelinaLopezR

¿Qué es el delito de cohecho?

El artículo 283 del Código Penal del Estado de Guerrero señala: “Comete el delito de cohecho el servidor público que reciba, solicite o acepte indebidamente dinero, dádivas o beneficios relacionados con el ejercicio de sus funciones”.

Ahora, será la autoridad quien determine si el collar que provocó la controversia representa un beneficio indebido... o solo una simple cadenita de “steel”.