VIDEO: Ladrones estrellan tráiler con toneladas de sandía contra caseta de Tepotzotlán

El robo terminó en caos: los delincuentes abandonaron al chofer amarrado y escaparon tras el impacto

La mercancía provenía de Puerto Vallarta y tenía como destino la Central de Abastos en Iztapalapa.
La mercancía provenía de Puerto Vallarta y tenía como destino la Central de Abastos en Iztapalapa. | Captura de pantalla: X: @nmas
Jorge Reyes Padrón
8 de Enero de 2026

Un tráiler de doble semirremolque cargado con toneladas de sandía terminó estrellado contra una caseta de cobro en la autopista México–Querétaro, luego de que presuntos ladrones intentaran huir de la Guardia Nacional durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió en el carril 17B de la caseta de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos armados habían robado la pesada unidad y pretendían evadir a las autoridades, cuando fueron detectados por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras.

Los ladrones estamparon el tráiler a propósito para poder escapar / Captura de pantalla: X: @nmas
Los ladrones estamparon el tráiler a propósito para poder escapar / Captura de pantalla: X: @nmas

Persecución y choque

Los uniformados intentaron detener el tráiler tras notar que se había incorporado sin precaución al tránsito y estuvo a punto de chocar con otro vehículo, pero al marcarles el alto, los presuntos delicuentes aceleraron de manera intempestiva con la intención de escapar con todo y la carga.

Pero la huida duró poco: al llegar a la caseta, el conductor perdió el control y se impactó violentamente contra una de las cabinas, provocando severos daños estructurales y esparciendo la carga de sandías por toda la zona.

El chofer fue amarrado y amenazado por los ladrones / Captura de pantalla: X: @nmas
El chofer fue amarrado y amenazado por los ladrones / Captura de pantalla: X: @nmas

Chofer secuestrado

A pesar del fuerte operativo en la zona, los delincuentes lograron escapar a pie entre la confusión. Minutos después, paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hallaron al operador del tráiler amarrado en el camarote. El chofer contó que fue interceptado por hombres armados que lo privaron de la libertad mientras huían con el vehículo.

El conductor se encuentra en buen estado a pesar que iba en la cabina cuando el camión se estrelló contra dos casetas, donde no por fortuna no había gente y nadie resultó herido. El tráiler con doble cabina partió de Puerto Vallarta con destino a la Central de Abastos en Iztapalapa. 

Para poder llegar a la CDMX hay una enorme fila en la caseta de Tepotzotlán / Captura de pantalla: X: @nmas
Para poder llegar a la CDMX hay una enorme fila en la caseta de Tepotzotlán / Captura de pantalla: X: @nmas

“El tráiler transportaba varias toneladas de sandía, mercancía que quedó esparcida en la zona de la caseta tras el impacto”, detallan los reportes. Las labores de limpieza fueron complicadas y se utilizaron grúas de gran capacidad para despejar la vialidad.

Tráfico y caos vial

CAPUFE informó que el incidente provocó una reducción de carriles y una intensa carga vehicular durante horas. Personal operativo se mantuvo en el lugar para garantizar la seguridad de los automovilistas y restablecer el tránsito lo antes posible.

La unidad transportaba 51 toneladas de sandía / Captura de pantalla: X: @nmas
La unidad transportaba 51 toneladas de sandía / Captura de pantalla: X: @nmas

Este suceso se suma a una ola de asaltos a transportes de carga en la autopista México–Querétaro, una de las más transitadas —y peligrosas— del país.

Las autoridades exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

 

TE PUEDE INTERESAR

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.

Contra | 08/01/2026

¿Reportan contingencia ambiental? Checa el Hoy No Circula del jueves 8 de enero
El litro no debe rebasar los 25 pesos, de acuerdo al Gobierno federal.

Contra | 07/01/2026

Gasolina en 2026: ¿Subirá el precio en México? Esto sabemos de la Magna, Premium y Diésel
Las unidades reducirán 35 por ciento las emisiones de CO.

Contra | 07/01/2026

Así son los nuevos camiones de basura en CDMX para la separación de residuos
Te recomendamos
¿Vas a cambiar dólares? El peso sigue con buena cara este jueves 8 de enero
Seguridad
Ciudad de México

LO ÚLTIMO