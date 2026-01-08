VIDEO: Ladrones estrellan tráiler con toneladas de sandía contra caseta de Tepotzotlán

Un tráiler de doble semirremolque cargado con toneladas de sandía terminó estrellado contra una caseta de cobro en la autopista México–Querétaro, luego de que presuntos ladrones intentaran huir de la Guardia Nacional durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió en el carril 17B de la caseta de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos armados habían robado la pesada unidad y pretendían evadir a las autoridades, cuando fueron detectados por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras.

Persecución y choque

Los uniformados intentaron detener el tráiler tras notar que se había incorporado sin precaución al tránsito y estuvo a punto de chocar con otro vehículo, pero al marcarles el alto, los presuntos delicuentes aceleraron de manera intempestiva con la intención de escapar con todo y la carga.

Pero la huida duró poco: al llegar a la caseta, el conductor perdió el control y se impactó violentamente contra una de las cabinas, provocando severos daños estructurales y esparciendo la carga de sandías por toda la zona.

Chofer secuestrado

A pesar del fuerte operativo en la zona, los delincuentes lograron escapar a pie entre la confusión. Minutos después, paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hallaron al operador del tráiler amarrado en el camarote. El chofer contó que fue interceptado por hombres armados que lo privaron de la libertad mientras huían con el vehículo.

El conductor se encuentra en buen estado a pesar que iba en la cabina cuando el camión se estrelló contra dos casetas, donde no por fortuna no había gente y nadie resultó herido. El tráiler con doble cabina partió de Puerto Vallarta con destino a la Central de Abastos en Iztapalapa.

“El tráiler transportaba varias toneladas de sandía, mercancía que quedó esparcida en la zona de la caseta tras el impacto”, detallan los reportes. Las labores de limpieza fueron complicadas y se utilizaron grúas de gran capacidad para despejar la vialidad.

Tráfico y caos vial

CAPUFE informó que el incidente provocó una reducción de carriles y una intensa carga vehicular durante horas. Personal operativo se mantuvo en el lugar para garantizar la seguridad de los automovilistas y restablecer el tránsito lo antes posible.

Este suceso se suma a una ola de asaltos a transportes de carga en la autopista México–Querétaro, una de las más transitadas —y peligrosas— del país.

Las autoridades exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

