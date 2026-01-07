Así son los nuevos camiones de basura en CDMX para la separación de residuos

La CDMX arranca el año con 50 nuevos camiones de basura que, además de estar bonitos y modernos, vienen con una misión: ayudar a separar mejor los residuos y reducir la contaminación.

La entrega oficial se hizo el pasado 6 de enero en pleno Zócalo capitalino y estuvo encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien dejó claro que esta es una carrera rumbo a una ciudad más verde.

Clara Brugada dio el banderazo a los nuevos camiones de basura / FB: @ClaraBrugadaM

La inversión fue de casi 200 millones de pesos y se suman unidades por alcaldía: si una demarcación compra un camión, el gobierno le da otro. Álvaro Obregón fue la ganona, con 20 nuevas unidades (10 propias y 10 regaladas).

Adiós camiones viejos, hola Euro 5

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, explicó que los camiones tienen tecnología Euro 5, lo que significa menos emisiones contaminantes. La meta: reducir 35% las emisiones de CO₂ para 2030 y lograr que la mitad de la basura que generamos sea reciclada o reutilizada.

Las nuevas unidades podrán separar mejor los residuos / FB: @ClaraBrugadaM

Esto incluye el retiro de unidades antiguas, esas que contaminan como si fueran fábricas sobre ruedas. ¡Punto extra para el medio ambiente!

En 2026, la separación de basura será ley

Prepárate, porque a partir de enero de 2026, separar tu basura será obligatorio. No más mezclar todo en una sola bolsa. La nueva campaña busca que la gente clasifique desde casa: orgánicos, reciclables y no reciclables por separado, y cada uno en su día correspondiente.

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente, aseguró que estamos entrando en una "nueva era" de la gestión de residuos: “Una ciudad limpia empieza con ciudadanos conscientes”.

Los camiones además no generan tanta contaminación / FB: @AOviralOficial

Basura convertida en... ¿impermeabilizante?

Sí, leíste bien. El programa no solo implica compostas en el Bordo Poniente. También incluye una planta adoquinera para reutilizar cascajo, otra para reciclar asfalto y una más para transformar neumáticos en impermeabilizante. Porque aquí nada se tira, todo se transforma.

Eso sí: si no cumples con el calendario de recolección, tu basura se queda. La Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) fue clara: nada de mezclar ni sacar la basura cuando se te antoje. Los colchones, pilas, muebles y demás desechos especiales solo se entregan los domingos.

Así que ya sabes: si ves un camión nuevo pasar, ¡es tu señal para empezar a separar!

El reciclar la basura servirá para generar nuevos materiales / FB: @AOviralOficial