Periférico Norte cerrado por obras: Horarios, rutas y alternativas

Autoridades del gobierno del Edomex iniciaron desde principios de enero una rehabilitación integral del Periférico Norte, una de las vías más transitadas de la Zona Metropolitana del Valle de México. Debido a estos trabajos, que están programados hasta abril de 2026, hay cierres parciales a la circulación que afectan tanto a automovilistas locales como a quienes se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Los trabajos permitirán la repavimentación de 108 kilómetros. / iStock

La obra, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contempla una rehabilitación integral de 108 kilómetros desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, con una inversión superior a 1 265 millones de pesos y beneficiará a millones de personas que transitan diariamente por esta vialidad clave.

Principales trabajos incluidos

Recorte y construcción de nueva carpeta asfáltica en todos los carriles.

Reparación de brocales, rejillas y sistema de drenaje para evitar inundaciones.

Nueva señalización, balizamiento y alumbrado público para mayor seguridad.

Intervenciones diurnas y nocturnas para reducir afectaciones al flujo vehicular.

Las autoridades explicaron que los trabajos no son simples parches, sino una remodelación profunda para transformar la vialidad en una carretera más segura y moderna.

¿Qué horarios y cierres contempla la obra?

La obra de rehabilitación se realiza en dos turnos diarios para avanzar progresivamente sin cerrar toda la vía al mismo tiempo:

Turno diurno: de 08:00 a 18:00 horas

Turno nocturno: de 21:00 a 04:00 horas

Durante estos horarios, las autoridades realizan cierres parciales de tramos, avanzando aproximadamente un kilómetro por día en secciones específicas de la vialidad. Los trabajos están diseñados para concluir alrededor del 30 de abril de 2026.

Además de estos cierres escalonados en gran parte del Periférico Norte, en el tramo de Naucalpan entre Río San Joaquín y la Avenida Primero de Mayo, los carriles laterales permanecerán cerrados por aproximadamente 40 días debido a trabajos con concreto hidráulico, que requieren atención especializada y mayor tiempo de fraguado.

Luego de 25 años de abandono, autoridades del Estado de México iniciaron el pasado miércoles la rehabilitación total del Periférico Norte. / Gobierno de Cuautitlán Izcalli

Rutas alternativas: ¿Por dónde circular sin Periférico Norte?

Para quienes transitan diariamente por el Periférico Norte o lo utilizan para conectar con otras vías, las autoridades recomiendan diversas rutas alternas para evitar congestionamientos:

Opciones principales de desvío

Vía Gustavo Baz: corre casi paralela y es útil para ir hacia Tlalnepantla y Naucalpan .

Avenida López Portillo: ideal para recorrer hacia Coacalco, Ecatepec y Tultepec .

Circuito Exterior Mexiquense: permite rodear zonas afectadas y conectar con otras autopistas.

Segundo Piso del Periférico: alternativa elevada para evitar tramos cerrados, aunque de paga.

Autoridades recomiendas diversas rutas alternas. / iStock

Recomendaciones para conductores

Debido a los cierres escalonados y la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente (más de 200 000), se recomienda salir con anticipación y prever el uso de aplicaciones de navegación en tiempo real para elegir la ruta más despejada.

Además:

Respeta señalización y desvíos temporales.

Considera tiempos extra si viajas en horas pico.

Mantente atento a posibles cambios en los cierres según avance la obra.

La rehabilitación del Periférico Norte en el Estado de México representa una inversión histórica en infraestructura. / iStock