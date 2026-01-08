América descarta oferta de la Real Sociedad por Álvaro Fidalgo

¿El fin de una era en América? A un día de que inicie el Clausura 2026, los movimientos del mercado de invierno no se detienen y ahora los reflectores están en Coapa. Las Águilas ya confirmaron a Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía, además de que se despedirán de Igor Lichnovsky.

En cuanto a Álvaro Fidalgo, de quien se dijo que había una oferta por parte de la Real Sociedad en LaLiga, por ahora no hay nada formal. Así lo aseguró Carlos Ponce de León, quien aseguró que por ahora el conjunto azulcrema mantiene al 'Maguito' en sus planes.

América mantiene a Fidalgo en sus planes para el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué se sabe del futuro de Álvaro Fidalgo en América?

Fue David Faitelson quien difundió el rumor de la oferta por Fidalgo. Sin embargo, Ponce de León aclaró que en las oficinas de Coapa todavía no han recibido nada. "No hay propuesta en el Nido por el asturiano, me aseguran desde el club".

"Está contemplado para disputar el Clausura con las Águilas", añadió la fuente mencionada. América compró a Fidalgo por dos millones de euros en 2021, cuando tenía valor de mercado de un millón. Desde entonces, ha incrementado su valor considerablemente y ahora está en 8.5 millones, según Transfermarkt.

Por ahora, América no tiene ofertas por Fidalgo | CAPTURA

Jardine reconoció que Fidalgo tuvo un mal Apertura 2025

Desde que llegó a América en 2021, el 'Maguito' se convirtió rápidamente en el motor del mediocampo del club azulcrema. Hasta ahora ha disputado 225 partidos, con 22 goles y 30 asistencias en todas las competencias. No obstante, el pasado Apertura 2025 fue uno de los peores para el español.

Fue la tercera ocasión que no dio una sola asistencia en Fase Regular, en la cual además solo hizo un gol. En ese sentido, el propio director técnico, André Jardine, reconoció que fue el peor torneo de Fidalgo, pero en ningún momento abrió la posibilidad a la salida del jugador.

"El último torneo fue su peor versión desde que llegó al América, él esta consciente, tuvo problemas personales, pero que no justifican repetir las cuestiones, lo más importante es que yo lo veo de regreso, en su mejor versión, intenso, participativo, muy creativo, es su marca mayor, está muy consciente para lograr coger otro objetivo", declaró.