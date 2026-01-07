Giro inesperado: Trump y Petro pactan reunión tras tensión de supuesta intervención de EU a Colombia

Después de semanas de tensión e incluso amenazas públicas, Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una llamada telefónica que podría marcar un nuevo rumbo en la relación entre Estados Unidos y Colombia. La conversación se da a tan solo cuatro días de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la detención de Nicolás Maduro.

De amenazas a invitación

Durante la charla, el presidente de Estados Unidos invitó formalmente a su homólogo colombiano a reunirse en la Casa Blanca. Así lo confirmó en Truth Social: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otras diferencias que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano (…) Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca”.

El presidente Trump llamó a su homólogo de Colombia un narcotraficante / FB: @DonaldTrump

La conversación tuvo lugar en un contexto complejo: apenas días antes, Trump había acusado a Petro de ser un líder del narcotráfico y sugirió que una intervención militar en Colombia, similar a la de Venezuela, no le parecería mal.

Petro cambia el discurso

Petro, quien había convocado movilizaciones masivas en Colombia para responder a las amenazas de Trump, dio un giro en su discurso tras la llamada. Frente a unas 50 mil personas reunidas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, aseguró: “Trump dijo en un trino que fue un honor hablar con el presidente Petro. Y nos reuniremos en la Casa Blanca en Washington D.C.”.

Gustavo Petro dijo que le hablaría duro a Trump / FB: @gustavopetrourrego

El presidente colombiano explicó que cambió el tono de su discurso planeado tras la conversación: "Tenía previsto pronunciar un discurso bastante duro, pero lo cambié después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora".

Y agregó: “Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo”.

Diálogo y reclamos

Petro dijo que en la conversación abordó temas de cooperación antidrogas, como los acuerdos con Maduro para operativos conjuntos en el Catatumbo, y la efectividad de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El pueblo colombiano salió a las calles a respaldar a su presidente / FB: @gustavopetrourrego

También dejó claro quién, a su parecer, causó el quiebre diplomático: “Le dije a Trump que quienes habían afectado la relación bilateral son políticos narcotraficantes que buscan sembrar de violencia el país”.

En su discurso en Bogotá, reiteró: “La oposición (derecha) fue la que ocasionó esta crisis”.

Además, reveló que su visita a Washington está siendo coordinada por su canciller Yolanda Villavicencio y Marco Rubio. Estados Unidos le había prohibido ingresar tras una manifestación pro Palestina en Nueva York en 2024.

El presidente colombiano reveló que habló por una hora con Trump / FB: @gustavopetrourrego

¿Reconocimiento a Venezuela?

Petro también informó que habló con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la caída de Maduro, y que la invitó a visitar Colombia.

“Le hablé sobre la necesidad de consolidar una relación binacional que permita a los dos países consolidar La Paz en la frontera”, expuso.

Este gesto abre nuevas interrogantes sobre su postura hacia el régimen chavista, que no había reconocido oficialmente tras las elecciones de julio de 2024.