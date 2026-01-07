Mujer que arrolló a motociclista será acusada de homicidio calificado; pasaría hasta 40 años presa

El caso que estremeció a la Ciudad de México por la brutalidad con la que un motociclista fue atropellado y arrastrado por varios kilómetros en Iztapalapa dio un giro clave: la presunta responsable, Gaby ’N’, de 43 años, será acusada de homicidio calificado, un delito que podría costarle hasta 40 años de prisión.

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, repartidor de una empresa de lácteos, quien perdió la vida luego de ser embestido y arrastrado sin piedad por un vehículo Honda City azul, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

La conductora es la persona más buscada en estos momentos / Redes Sociales

La Fiscalía ya va tras ella

Fue el periodista Carlos Jiménez quien confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra la presunta responsable y de los cargos en su contra.

“ACUSAN de HOMICIDIO CALIFICADO a la MUJER q EMBISTIÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO La @FiscaliaCDMX solicitó y obtuvo de un juez del @PJCDMX, Orden de Aprehensión vs Gaby Gómez Córdoba. Si la ubica avise a @FiscaliaCDMX @SSC_CDMX, su fiscalía local, o mande MD”, publicó en su cuenta de X.

El auto de la mujer fue abandonado y sin placas / Redes Sociales

Desde ese día, las autoridades mantienen activa la búsqueda de la conductora, quien huyó y abandonó el auto sin placas en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El auto, los videos y la indignación

Los hechos fueron captados en video por ciudadanos y cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran el momento en que el motociclista quedó atorado bajo el coche y fue arrastrado por más de dos kilómetros, sin que la conductora se detuviera. Tras abandonar el vehículo, Gaby desapareció.

A Gaby 'N' la están acusando de homicidio calificado / Redes Sociales

La indignación se multiplicó cuando se supo que Roberto iba a recoger a su pareja tras su jornada laboral. El lunes 5 de enero, su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lo despidieron en un emotivo funeral.

¿Qué es homicidio calificado?

La ley lo define así: “Homicidio calificado se comete con ensañamiento, alevosía, ventaja u otro procedimiento insidioso”, y tiene una pena de 10 a 40 años de prisión, según el artículo 323 del Código Penal de la CDMX.

Las autoridades piden apoyo ciudadano para localizar a Gaby 'N', cuya imagen ya circula ampliamente en redes sociales.

Por sus actos, la mujer podría pasar hasta 40 años presa / Redes Sociales