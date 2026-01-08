¿Vas a cambiar dólares? El peso sigue con buena cara este jueves 8 de enero

¡Aguas si planeas cambiar tus pesos por dólares! Este jueves 8 de enero de 2026, el peso mexicano se mantiene estable y registra un ligero avance, lo que podría beneficiarte al momento de acudir a la ventanilla.

El peso mexicano continúa por debajo de los 18 pesos / FREEPIK

Según los reportes financieros, el tipo de cambio se ubicó en 17.95 unidades por dólar, lo que representa un centavo menos en comparación con el miércoles 7 de enero. Es decir, la moneda nacional aguanta firme pese a las turbulencias internacionales.

Los expertos financieros esperan una jornada tranquila / FREEPIK

Así está el dólar en bancos y casas de cambio

Recuerda que estos precios pueden variar en ventanilla dependiendo del banco o casa de cambio a la que acudas, ya que las cotizaciones cambian constantemente.





Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.95 18.64 BBVA Bancomer 17.13 18.27 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.43 18.43 Scotiabank 16.00 19.00

El peso se mantiene fuerte frente al dólar este jueves / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Recuerda que el precio del dólar puede variar en la ventanilla de tu banco o casa de cambio / FREEPIK