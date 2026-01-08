¿Vas a cambiar dólares? El peso sigue con buena cara este jueves 8 de enero

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
8 de Enero de 2026

¡Aguas si planeas cambiar tus pesos por dólares! Este jueves 8 de enero de 2026, el peso mexicano se mantiene estable y registra un ligero avance, lo que podría beneficiarte al momento de acudir a la ventanilla.

El peso mexicano continúa por debajo de los 19 pesos / FREEPIK
Según los reportes financieros, el tipo de cambio se ubicó en 17.95 unidades por dólar, lo que representa un centavo menos en comparación con el miércoles 7 de enero. Es decir, la moneda nacional aguanta firme pese a las turbulencias internacionales.

Los expertos financieros esperan una jornada tranquila / FREEPIK
Así está el dólar en bancos y casas de cambio

Recuerda que estos precios pueden variar en ventanilla dependiendo del banco o casa de cambio a la que acudas, ya que las cotizaciones cambian constantemente.


 

Banco

Compra

Venta

Afirme

17.10

18.50

Banco Azteca

16.95

18.64

BBVA Bancomer

17.13

18.27

Banorte

16.80

18.30

Banamex

17.43

18.43

Scotiabank

16.00

19.00

El peso se mantiene fuerte frente al dólar este jueves / FREEPIK
¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Recuerda que el precio del dólar puede variar en la ventanilla de tu banco o casa de cambio / FREEPIK
