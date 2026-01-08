Muere el periodista Carlos Castro tras ataque armado en restaurante de Poza Rica, Veracruz

La violencia volvió a cobrar la vida de un comunicador en el norte del estado. Carlos Castro, periodista especializado en crónica roja y director del portal informativo Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos la noche del jueves 8 de enero dentro de un restaurante en el centro de Poza Rica.

Carlos Castro, periodista de Poza Rica, fue baleado dentro de un restaurante en Veracruz. / RS

¿Qué ocurrió durante el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, sujetos armados ingresaron al establecimiento conocido como La Troguebirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre en la colonia Cazones, y abrieron fuego directamente contra Castro, quien perdió la vida en el lugar.

Testigos relataron que los agresores huían en motocicleta tras perpetrar el ataque, mientras comensales y trabajadores se resguardaban. Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas con el homicidio.

Autoridades ministeriales realizaron diligencias en el lugar donde fue atacado el comunicador en Poza Rica. / RS

¿Tenía medidas de protección?

Colegas y fuentes cercanas al reportero indicaron que Castro contaba con medidas de protección desde 2024, otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP) tras recibir amenazas relacionadas con su labor informativa en la cobertura de seguridad y nota roja.

El periodista, además, había regresado recientemente a Poza Rica tras pasar un tiempo fuera del estado por su seguridad.

Elementos policiales acordonan la escena del ataque contra el periodista en Veracruz. / RS

Veracruz: uno de los estados más peligrosos para la prensa

Veracruz ha sido señalado por organizaciones internacionales como uno de los territorios más riesgosos para ejercer el periodismo en México debido a la violencia, amenazas y agresiones constantes contra comunicadores. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y grupos de defensa de libertad de expresión han documentado múltiples casos en la región en años recientes.

Veracruz, es considerado como una de los más peligrosos para ejercer el oficio periodístico. / iStock

Investigación y respuesta oficial

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudieron al lugar de los hechos, acordonaron la zona y comenzaron las diligencias correspondientes para investigar el homicidio y recolectar indicios, mientras se busca esclarecer el móvil del crimen y detener a los responsables.