Bancos en México cerrarán durante 11 días en 2026: Te decimos desde cuándo

Si alguna vez has llegado al banco y lo encuentras cerrado, esto te interesa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer la lista oficial de los 11 días de 2026 en los que todas las sucursales bancarias de México cerrarán por 24 horas, sin atención en ventanillas.

Usuarios deberán anticipar sus trámites financieros para evitar contratiempos. / iStock

¿Qué días los bancos estarán cerrados en 2026?

De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General de la CNBV, los bancos y entidades financieras en México no operarán presencialmente en los siguientes días de 2026:

Jueves 1 de enero — Año Nuevo

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

Jueves 2 y viernes 3 de abril — Semana Santa

Viernes 1 de mayo — Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre — Día de la Independencia

Lunes 2 de noviembre — Día de los Fieles Difuntos

Tercer lunes de noviembre — Conmemoración del 20 de noviembre

Sábado 12 de diciembre — Día de la Virgen de Guadalupe

Viernes 25 de diciembre — Navidad

Estas fechas suman 11 días inhábiles obligatorios en los que no habrá atención en ventanillas ni servicios presenciales en todo el país.

Calendario de la CNBV

¿Por qué los bancos cierran esos días?

La normativa que rige a las instituciones bajo la supervisión de la CNBV indica que, además de los sábados y domingos, los bancos deben suspender operaciones en días festivos oficiales y conmemorativos importantes para permitir descanso al personal y coordinarse con el calendario laboral nacional.

Los bancos en México suspenderán atención presencial en días festivos establecidos por la autoridad. / iStock

¿Qué puedes hacer en esos días sin bancos abiertos?

Aunque no podrás acudir a sucursales ni hacer trámites en ventanillas, todavía hay formas de realizar operaciones bancarias:

Banca en línea o aplicación móvil: consultar saldos, hacer transferencias, pagos de servicios o depósitos de cheques (según banco).

Cajeros automáticos (ATM): retiros de efectivo y, en algunos casos, depósitos.

Servicios digitales: pagos automáticos, revisiones de movimientos y aclaraciones por transacciones no reconocidas.

Estas opciones suelen seguir disponibles las 24 horas del día, incluso cuando las sucursales físicas están cerradas.