Gasolina en 2026: ¿Subirá el precio en México? Esto sabemos de la Magna, Premium y Diésel

Por ahora, los automovilistas pueden estar tranquilos. Empresarios gasolineros de diversas regiones del país aseguran que no habrá aumentos en el precio de la gasolina Magna, al menos durante enero de 2026, manteniéndose el acuerdo nacional que se firmó a finales de febrero del año pasado.

“No tenemos ninguna indicación nueva al respecto, al menos para enero el precio máximo de la Magna es de 24 pesos por litro, hay quienes manejan márgenes de 23.75 y 23.98 dependiendo de la marca y zona de la ciudad”, coincidieron dueños de gasolineras.

El precio de la gasolina Premium varía la estación de servicio y estado / Redes Sociales

Premium y Diésel, con posible ajuste

Si bien la gasolina Magna se mantendrá sin cambios, se espera que la Premium y el Diésel tengan ligeros ajustes en su precio durante los próximos días, debido a la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Gasolineros explicaron que, pese a ello, el mercado se ha mantenido más justo desde que se implementó el acuerdo con el Gobierno federal, frenando los abusos en los precios y en la cantidad de litros entregados.

Al menos para enero, no suben las gasolinas en el país / FREEPIK

“Desde que se realizó el acuerdo con el gobierno federal se han tenido mayores revisiones y más visitas por parte de las autoridades a las estaciones, el mercado ha estado más estable y en cuanto a los márgenes de ganancia estamos bien, contamos con estímulos fiscales a través del IEPS y hay mejor precio a mayoristas de Pemex, aunque algunos también manejan marcas extranjeras y el beneficio es para todos ya sea en mayor o menor cantidad, al final nadie pierde”, expusieron.

La gente puede estar tranquila, hay abasto suficiente para todos / FREEPIK

¿Y el abasto?

Los empresarios señalaron que el abasto se ha mantenido estable durante el inicio del 2026, a pesar de que a finales del 2025 se registraron contratiempos debido a bloqueos carreteros en diferentes estados del país. Por ahora, los calendarios de surtimiento se están cumpliendo “en tiempo y forma”.

El Gobierno vigila que la gasolina Magna rebase los 24 pesos / FREEPIK