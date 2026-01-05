Nicolás Maduro se declara inocente en su primera audiencia en Nueva York: “Estoy secuestrado”

Se llevó a cabo la primera audiencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Nueva York, luego de su detención el pasado sábado a manos del Ejército de Estados Unidos. De manera tajante, el mandatario se declaró inocente de los cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, además de asegurar que fue “secuestrado” y que se considera un “prisionero de guerra”.

Maduro, de 63 años, así como su esposa Cilia Flores, de 69, fueron presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) tras un cuidadoso operativo que incluyó su traslado en helicóptero, bajo resguardo de fuerzas armadas estadounidenses.

Maduro fue llevado a su primera audiencia en Nueva York/AP

Así fue presentado Nicolás Maduro ante la Corte

Portando un uniforme de prisionero azul marino y naranja, con los pies encadenados pero las manos sin esposas, Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal, donde se les leyeron formalmente los cargos en su contra.

Las acusaciones son:

Conspiración narcoterrorista

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Junto a Maduro, su esposa Cilia Flores también fue presentada en la corte/AP

“Estoy secuestrado”, afirmó Maduro

Tras la lectura de los cargos, Nicolás Maduro se declaró no culpable y aseguró que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.

“Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy secuestrado”, declaró el mandatario, según los pocos reporteros presentes en la audiencia.

Minutos después reiteró su postura:

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, agregó, subrayando que se considera un “prisionero de guerra”.

Maduro también aclaró que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza.

Maduro aseguró que sigue siendo presidente de Venezuela/AP

Cilia Flores también se declara inocente

Por su parte, Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano, también se declaró inocente de los cargos que se le imputan en el mismo proceso judicial.

Durante la audiencia se dio a conocer que la defensa legal de Nicolás Maduro estará a cargo del abogado Barry Pollack, conocido por ser el letrado de Julian Assange.

En tanto, la defensa de Cilia Flores será encabezada por Mark Donnelly, jurista especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Maduro se mantendrá recluido, al menos hasta el próximo 17 de marzo cuando será su segunda audiencia/AP

Próxima audiencia ya tiene fecha

La audiencia tuvo una duración de menos de una hora. Tras escuchar los cargos y las declaraciones de los acusados, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, dio por concluida la sesión.

El tribunal citó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores para el próximo 17 de marzo, fecha en la que se celebrará la segunda audiencia de este proceso judicial que mantiene la atención internacional.