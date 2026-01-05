CDMX celebra Día de Reyes con Mega Rosca de 250 m y más de 15 mil juguetes gratuitos

La Ciudad de México celebró el Día de Reyes 2026 con un evento masivo encabezado por la tradicional Mega Rosca, así como la entrega gratuita de juguetes para niñas y niños en el Zócalo capitalino y otros puntos de la ciudad.

Desde las primeras horas del domingo 5 de enero, familias completas comenzaron a llegar al primer cuadro de la capital para participar en una jornada que combinó tradición, convivencia y actividades pensadas para el público infantil.

Uno de los principales atractivos fue la Mega Rosca, elaborada con cientos de metros de pan y miles de porciones, que fue repartida de manera gratuita entre las y los asistentes, quienes también recibieron leche para acompañar el tradicional pan de Reyes.

Familias se reunieron en el Zócalo de la CDMX para partir la Mega Rosca de Reyes y celebrar el 6 de enero con actividades gratuitas./ Georgina Sánchez

Además de la rosca, el evento incluyó dinámicas recreativas, presencia de los Reyes Magos y espacios para que niñas y niños pudieran convivir y tomarse fotografías, en un ambiente familiar y de acceso libre.

¿Cuántos juguetes se entregaron durante el festejo del Día de Reyes?

De acuerdo con la información oficial, durante la celebración en el Zócalo se repartieron más de 15 mil juguetes, los cuales fueron seleccionados con un enfoque lúdico y educativo para fomentar el juego, la creatividad y el aprendizaje entre la infancia.

Como parte del mismo esfuerzo, también se entregaron miles de libros infantiles, con el objetivo de promover la lectura desde temprana edad y reforzar el acceso a materiales culturales para niñas y niños de la capital.

Niñas y niños recibieron juguetes y libros durante la celebración del Día de Reyes 2026 organizada por autoridades capitalinas./ Georgina Sánchez

Celebraciones en toda la ciudad

Las actividades por el Día de Reyes no se limitaron al Zócalo, ya que en distintas alcaldías de la Ciudad de México se realizaron eventos similares con reparto de rosca, juguetes y actividades comunitarias para ampliar el alcance de la celebración.

Con esta jornada, la CDMX mantuvo viva una de las tradiciones más importantes del calendario mexicano, al tiempo que ofreció un espacio de convivencia y apoyo para miles de familias en una fecha significativa para la niñez.