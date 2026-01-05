Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pagos y aumento para Adultos Mayores

Mucha atención, porque ya se reveló el calendario de pagos y los aumentos de la Pensión del Bienestar para 2026, cuya dispersión de recursos comenzará este lunes 5 de enero y concluirá el 28 del mismo mes.
La información fue dada a conocer la mañana de este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, presentó las fechas oficiales del pago del bimestre enero-febrero, conforme a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.
Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en enero 2026
El calendario de pagos para las distintas Pensiones del Bienestar, incluida la que beneficia a más de 14 millones de adultos mayores, quedó establecido de la siguiente manera:
- A: lunes 5 de enero
- B: martes 6 de enero
- C: miércoles 7 y jueves 8 de enero
- D, E, F: viernes 9 de enero
- G: lunes 12 y martes 13 de enero
- H, I, J, K: miércoles 14 de enero
- L: jueves 15 de enero
- M: viernes 16 y lunes 19 de enero
- N, Ñ, O: martes 20 de enero
- P, Q: miércoles 21 de enero
- R: jueves 22 y viernes 23 de enero
- S: lunes 26 de enero
- T, U, V: martes 27 de enero
- W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero
“Iniciamos el año con buenas noticias para los beneficiarios de las pensiones (…) Vamos a empezar la primera dispersión de enero-febrero de 6,400 pesos bimestrales en la pensión de Adultos Mayores, que tiene un aumento de 200 pesos”, dijo Ariadna Montiel durante la mañanera.
Nuevos montos de las Pensiones del Bienestar en 2026
Además del calendario, el gobierno federal confirmó los nuevos montos que recibirán los beneficiarios, cumpliendo con el ajuste prometido conforme a la inflación estimada de entre 3.5 y 4%.
Montos actualizados:
- Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales (aumenta 200 pesos)
- Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales (aumenta 100 pesos)
- Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales (aumenta 100 pesos)
- Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.
Aumenta el número de beneficiarios en 2026
La Secretaría del Bienestar también informó que más personas recibirán apoyos económicos este año, ampliando la cobertura de los programas sociales:
- 14.1 millones de adultos mayores ejercerán su derecho a la pensión.
- Casi 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años recibirán este apoyo.
- 2 millones de personas con discapacidad serán beneficiadas.
- 312 mil madres trabajadoras recibirán apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos.
- 445 mil sembradores y sembradoras recibirán un jornal mensual como parte del programa productivo.