Dólar hoy 5 de enero de 2026: el tipo de cambio inicia el año estable en México

El precio del dólar en México inició este lunes 5 de enero de 2026 en $18.02 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El dato representa una ligera alza frente al cierre del viernes 2 de enero, cuando la divisa estadounidense concluyó alrededor de los $18.00 pesos. El movimiento es marginal, pero marca el primer ajuste del tipo de cambio en la primera semana completa del año.

El arranque de jornada muestra un mercado tranquilo, con baja volatilidad tras el periodo vacacional de fin de año.

El dólar se cotiza promedio en $18.02 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el promedio nacional del dólar se ubica este lunes en:

Compra: $17.552 pesos

Venta: $18.1944 pesos

Estos niveles reflejan un mercado cambiario estable, con diferenciales moderados entre compra y venta en ventanillas bancarias.

Aquí te decimos cómo se cotiza el dólar en las diferentes ventanillas del Banco/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 5 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones:

Banco Azteca

• Compra: $16.90

• Venta: $18.54

• Compra: • Venta: BBVA Bancomer

• Compra: $16.86

• Venta: $18.39

• Compra: • Venta: Banxico Interbancario

• Compra/Venta: $17.9142

• Compra/Venta: Banxico FIX

• Compra/Venta: $17.8803

• Compra/Venta: Banorte

• Compra: $17.15

• Venta: $18.20

• Compra: • Venta: Santander

• Compra: $16.75

• Venta: $18.45

• Compra: • Venta: Diario Oficial de la Federación (DOF)

• Compra/Venta: $17.8803

• Compra/Venta: Banregio

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Banjército

• Compra: $17.40

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Afirme

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Intercam

• Compra: $17.38

• Venta: $18.38

• Compra: • Venta: Monex

• Compra: $16.98

• Venta: $18.77

• Compra: • Venta: SAT (referencia)

• Compra/Venta: $17.8803

• Compra/Venta: Scotiabank

• Compra: $16.00

• Venta: $19.00

• Compra: • Venta: Banamex / Citibanamex

• Compra: $17.34

• Venta: $18.34

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.20 y $19.00 pesos, dependiendo de la institución.

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral, moviéndose en un rango aproximado de $17.95 a $18.05 pesos.

Este desempeño responde principalmente a:

Baja liquidez tras el cierre de año.

tras el cierre de año. Un dólar sin impulso fuerte en los mercados internacionales.

Ausencia de datos económicos relevantes durante los primeros días de enero.

La volatilidad se mantiene contenida y los movimientos han sido de apenas algunos centavos.

El peso mexicano acumula semanas de buena racha ante el dólar/Pixabay

Así arranca el dólar el primer lunes completo del año

Con un arranque en $18.02 pesos, el dólar inicia el 2026 sin sobresaltos en el mercado mexicano.

La expectativa es que el tipo de cambio continúe estable durante los próximos días, en espera de nuevos indicadores económicos tanto en México como en Estados Unidos.

Por ahora, el peso mexicano inicia el año con equilibrio, mientras el dólar se mantiene en niveles controlados en el arranque del calendario financiero.