Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 8 de enero de 2026

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 5 al 8 de enero de 2026 y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Aries

Para Aries, el tarot marca la carta del Sol, lo que sugiere un año para no rendirse, ejecutar planes y brillar. Se perfila como un periodo ideal para hacer una inversión importante en vivienda y buscar riqueza a través del ahorro y una mejor administración del dinero.

El mejor día de la semana es jueves; los números mágicos son 05, 23 y 27; los colores recomendados son azul y rojo. En salud, se señala como punto débil garganta y pulmones, con recomendación de cuidarse de virus. En el amor, su compatibilidad indicada es con Capricornio y Virgo.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

Tauro

En Tauro aparece la carta del Loco, que apunta a un año de reinventarse y dejar atrás lo que pesa del pasado. La lectura sugiere que las energías están a favor para enfrentar retos y salir bien librado, siempre evitando el estrés y el mal humor.

Su mejor día es miércoles; sus números mágicos son 13, 40 y 47; y sus colores son naranja y blanco. El punto débil es estómago y presión alta, además de alertar sobre pérdidas en la calle por distracciones. En el amor, se menciona compatibilidad con Capricornio y Acuario.

Géminis

Géminis entra a la semana con buenas noticias relacionadas con el trabajo y reconocimiento al desempeño. El propósito se marca con la carta de la Torre, que sugiere no dejarse influenciar por gente que no quiere verlo crecer y ser más selectivo con el círculo cercano.

Su mejor día es martes; sus números mágicos son 15, 16 y 72; y sus colores son amarillo y verde. En salud se advierte como punto débil migraña y cuello. En el amor, se indica como compatible a Libra y Sagitario. También se menciona que puede resolver asuntos legales a su favor y se recomienda ser menos “claridoso” y más reservado con opiniones.

Cáncer

Para Cáncer, la lectura indica buenas energías y suerte en temas relacionados con firmas y contratos. En el tarot aparece la Rueda de la Fortuna, cuyo propósito principal es superar la baja autoestima y evitar el papel de víctima, con la idea de asumir los errores como aprendizaje.

Su mejor día es lunes; sus números mágicos son 17, 24 y 25; y sus colores son rojo y rosa mexicano. En salud, se marca como punto débil el insomnio y se aconseja descansar más. En el amor, se menciona compatibilidad con Escorpión y Piscis. También se menciona la posibilidad de tramitar un crédito para casa, noticias de un embarazo en la familia, y se recomienda controlar los celos y no querer dominar a la pareja.

Leo

Leo inicia con una semana de preocupaciones personales, por lo que se recomienda evitar el estrés y usar la meditación para liberar carga. En el propósito anual aparece la carta del Ermitaño, que apunta a enfrentar problemas, resolver asuntos legales y tomar decisiones para crecer en lo profesional.

Su mejor día es viernes; sus números mágicos son 06, 10 y 45; y sus colores son amarillo y rojo. El punto débil señalado son los riñones. En el trabajo se visualizan cambios de puestos y reacomodos, y se sugiere hablar con superiores para aspirar a mejores oportunidades. El mensaje general es una transformación personal y dejar lo negativo atrás.

Virgo

Virgo entra a la semana con una revisión laboral que exige orden y disciplina. Su propósito se marca con la carta del Juicio, que recomienda decirle sí a la abundancia, evitar autosabotaje y mantener mentalidad positiva, además de no contar planes antes de concretarlos.

Su mejor día es miércoles; sus números mágicos son 14, 20 y 56; y sus colores son verde y amarillo. El punto débil se ubica en columna y espalda. En el amor, se indica compatibilidad con Capricornio y Tauro. También se menciona suerte en juegos de azar y trabajo, pero se recomienda discreción con compañeros y cuidado con firmas en créditos y documentos.

Libra

Para Libra aparece la carta de la Templanza, que impulsa a definir un propósito de vida y cumplirlo, con posibilidad de proyectos en el extranjero y mejores ingresos. También se menciona un año para hablar de compromiso amoroso.

Su mejor día es lunes; sus números mágicos son 08, 32 y 66. El punto débil se ubica en pies y rodillas, con recomendación de evitar caídas. Se mencionan señales de un regalo inesperado e invitación a comer, además de asuntos legales a favor y el inicio de ejercicio en gimnasio. Compatibilidades mencionadas: Acuario, Géminis y Aries.

Escorpión

Escorpión tiene como propósito ser más productivo y no engancharse con chismes. En el tarot aparece la carta de Los Amantes, que indica un año de amor correspondido y estabilidad emocional, con recomendación de no controlar ni celar a la pareja.

Su mejor día es viernes; sus números mágicos son 22, 34 y 63; y sus colores son rojo y verde fuerte. El punto débil es colitis e intestino, por lo que se sugiere mejorar alimentación. También se advierte discreción en el trabajo por posibles traiciones y se menciona que podrá resolver una demanda legal de buena manera.

Sagitario

Sagitario entra al año con energía de liderazgo y mentalidad positiva. En el tarot aparece la carta del Emperador, asociada a propósitos de éxito y poder, con recomendación de controlar impulsos de enojo para no tirar avances.

Su mejor día es miércoles; sus números mágicos son 03, 09 y 65; y sus colores son rojo y amarillo. El punto débil es garganta y tiroides, con recomendación de revisión médica. Se mencionan nuevas oportunidades laborales y monetarias, además de preparación para un examen universitario y estabilidad para quienes ya tienen pareja.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre. / RS

Capricornio

Capricornio recibe una semana con propuesta laboral que aumenta ingresos. En el tarot aparece el As de Oro, señalando que los planes pueden avanzar sin tropiezos si limpia energías y evita manipulaciones.

Su mejor día es jueves; sus números mágicos son 04, 37 y 39; y sus colores son amarillo y rojo. El punto débil se ubica en dientes y piel. En el amor, se indica compatibilidad con Aries y Tauro. También se menciona avance en trámites de residencia y pasaporte, con advertencia de cuidado ante engaños y exceso de confianza.

Acuario

Acuario tiene un año descrito como de gloria y decisiones importantes. En el tarot aparece el As de Bastos, que impulsa a hacer lista de metas y cumplirlas, evitando cargar con problemas ajenos.

Sus números mágicos son 11, 29 y 66; y sus colores son azul y naranja. El punto débil es riñón y páncreas, con recomendación de mejorar alimentación. Se menciona un año de amor formal y casamiento con signos Libra y Géminis. También se sugiere usar un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos y usar perfume, además de que un amor del pasado podría buscarlo para pedir un favor.

Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. / Pixabay

Piscis

Piscis aparece con la carta del Carruaje, que recomienda mantener los propósitos en secreto para evitar dudas o energías negativas. Se señala un año con éxitos laborales y sin tropiezos, siempre que continúe aprendiendo y se aleje de gente negativa.

Su mejor día es martes; sus números mágicos son 07, 18 y 40; y sus colores son blanco y azul fuerte. El punto débil es intestino e insomnio. En el amor, se indica compatibilidad con Cáncer y Leo. También se menciona buena fortuna económica, pero se recomienda tolerancia en pareja y guiarse más por la intuición sin pedir tantos consejos.