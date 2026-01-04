Critics Choice Awards 2026: los looks más espectaculares de la alfombra roja

Las celebridades comenzaron a desfilar por la alfombra roja de la 31ª edición de los Critics Choice Awards, una de las premiaciones más relevantes de la industria del entretenimiento, que se celebra este domingo 4 de enero con transmisión en vivo.

La ceremonia se lleva a cabo en el Barker Hangar, en Santa Mónica, donde se reúnen algunas de las figuras más influyentes del cine y la televisión para reconocer los mejores trabajos del último año.

Las celebridades desfilaron por la alfombra roja de la 31ª edición de los Critics Choice Awards 2026 en Santa Mónica./ X:@series_golden

Con este evento se marca oficialmente el inicio de la temporada de premios 2026, convirtiendo a la alfombra roja en uno de los momentos más observados, tanto por la industria como por el público.

Glamour y presencia mexicana en la alfombra roja

El desfile de celebridades ha estado acompañado de looks elegantes, propuestas de alta costura y estilos que reflejan las tendencias del año, consolidando la alfombra roja como un escaparate de moda internacional.

Megan Stalter and Paul W. Downs recreate Timothée Chalamet and Kylie Jenner's 'MARTY SUPREME' premiere look for the 31st Critics Choice Awards.



(Source: @Variety)

pic.twitter.com/sw0XZyK7IQ — Film Updates (@FilmUpdates) January 4, 2026

Entre los asistentes destacan Eugenio Derbez, Guillermo del Toroy Diego Luna, quienes forman parte de la lista de talentos mexicanos esperados en el evento y que han tenido una presencia constante en producciones de alcance global.

Diego Luna figuran entre los talentos mexicanos esperados en la gala./@movieversox

Moda y protagonismo en los Critics Choice Awards 2026

La alfombra roja de esta edición reflejó la diversidad de estilos y la evolución constante de la moda en eventos de alto perfil, donde cada aparición se convierte en una declaración estética.

Diseñadores reconocidos y casas de moda de prestigio estuvieron presentes a través de las creaciones lucidas por las estrellas, reafirmando la estrecha relación entre el entretenimiento y la industria fashion.

Más allá de los premios, la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 se consolidó como un escaparate global de tendencias, donde cada look aportó su propio sello a una noche llena de glamour.

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 se realiza en el Barker Hangar, uno de los recintos más emblemáticos de Santa Mónica./ X:@series_golden