Rosca de Reyes: qué día se parte en México y cuál es su significado

El pan simboliza unión, fe y tradición, y su significado se extiende hasta el Día de la Candelaria

La Rosca de Reyes se parte en México el 6 de enero, fecha en la que se conmemora la llegada de los Reyes Magos. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
4 de Enero de 2026

La Rosca de Reyes es una de las tradiciones más representativas del Día de Reyes Magos en México y se parte cada año el 6 de enero, fecha en la que se conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al nacimiento de Jesús.

Esta costumbre reúne a familias, amigos y comunidades en torno a la mesa para compartir un pan dulce que simboliza la unión y la convivencia, convirtiéndose en uno de los rituales más arraigados del inicio de año en el país.

Las frutas cristalizadas que decoran la rosca representan las joyas de las coronas de los Reyes Magos./ Pixabay
¿Qué día se parte la Rosca de Reyes?

En México, la Rosca de Reyes se parte el 6 de enero, día oficial de la celebración de los Reyes Magos. Aunque en algunos hogares se comparte desde la noche del 5 de enero, la tradición marca que debe partirse el día 6, acompañado generalmente de chocolate caliente, café o leche.

Durante esta fecha, tanto hogares como escuelas, oficinas y espacios públicos organizan reuniones para compartir la rosca, reforzando el sentido comunitario de la celebración.

En el interior de la rosca se esconden figuras del Niño Jesús, símbolo de protección y compromiso./ Pixabay
Significado de la Rosca de Reyes

La forma ovalada o circular de la rosca representa el amor infinito de Dios, sin principio ni fin. En la parte superior, las frutas cristalizadas simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

En el interior del pan se esconden una o varias figuras del Niño Jesús, las cuales representan el momento en que el niño fue ocultado para protegerlo del rey Herodes. A quien le toca una figura, adquiere el compromiso de organizar o cooperar en la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero.

Quien encuentra la figura del Niño Jesús se compromete a celebrar el Día de la Candelaria el 2 de febrero./ Pixabay
Este compromiso suele incluir la preparación de tamales y atole, extendiendo la festividad más allá del Día de Reyes y fortaleciendo las tradiciones gastronómicas mexicanas.

La Rosca de Reyes no solo es un alimento típico, sino un símbolo cultural que mezcla elementos religiosos, históricos y sociales, manteniéndose vigente como una de las celebraciones más importantes del calendario mexicano.

La forma circular de la Rosca de Reyes simboliza el amor infinito y la unión familiar./ Pixabay
