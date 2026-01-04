Día de Reyes 2026: Metro, Metrobús, RTP y Trolebús amplían horarios el 5 y 6 de enero en CDMX

Con motivo de las celebraciones del Día de Reyes 2026, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que diversas líneas del transporte público operarán con horarios ajustados o ampliados los días 5 y 6 de enero, para facilitar la movilidad de las familias que participan en las actividades de estas fechas festivas.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, el Metrobús amplía su horario durante la madrugada del martes 6 de enero, permitiendo que las unidades circulen hasta las 02:00 horas en todas sus terminales, lo que facilita los traslados tras las celebraciones de la víspera.

El transporte público de la CDMX ajustó horarios los días 5 y 6 de enero de 2026 para apoyar la movilidad durante las celebraciones del Día de Reyes./ Pixabay

En tanto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá su servicio de Nochebús desde las 00:00 hasta las 05:00 horas del martes 6 de enero, con diversas rutas habilitadas para atender el incremento de movilidad.

Ajustes en Trolebús y otros servicios

El Trolebús también tendrá ajustes en su horario por el Día de Reyes. Algunas de sus líneas funcionarán de manera continua o con operación nocturna, con servicios que se extienden hasta la madrugada del 6 de enero, según el plan de apoyo en transporte especial por estas festividades.

El Metrobús amplió su servicio la noche del 5 de enero y operó hasta la madrugada del 6 de enero en apoyo a los Reyes Magos./ Pixabay

En contraste, el Metro de la Ciudad de México no ha anunciado oficialmente un horario extraordinario, por lo que se prevé que opere en su horario habitual para un día domingo, de 07:00 a 24:00 horas, aunque mantendrá servicio continuo de las 12 líneas para la movilidad de los usuarios.

Las autoridades señalaron que estos ajustes buscan atender la alta demanda de transporte que se registra por las compras, reuniones familiares y eventos culturales propios del Día de Reyes, y recomendaron a la población planear sus traslados con anticipación y considerar tiempos adicionales debido al aumento de usuarios en las estaciones y terminales.

El Trolebús mantuvo operación nocturna en algunas líneas como parte del operativo especial de transporte en la CDMX./ Metro CDMX

Servicios y recomendaciones

Además de los horarios especiales, la Secretaría de Movilidad de la CDMX hizo un llamado a los usuarios para respetar las indicaciones del personal del transporte, cuidar sus pertenencias y preferir rutas que se adapten a sus necesidades de traslado durante estos días.

La coordinación de horarios especiales en el transporte público forma parte de la estrategia anual de la capital para apoyar la movilidad en fechas de alta afluencia de personas, como lo son el Día de Reyes, Navidad y Año Nuevo.