Gobierno de la CDMX invita a la Mega Rosca, cuándo y dónde será

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a la ciudadanía a participar en la Gran Celebración del Día de Reyes 2026, un evento gratuito que se realizará en el Ángel de la Independencia y en 15 sedes alternas distribuidas en distintas alcaldías de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, el objetivo de esta celebración es preservar la tradición del Día de Reyes y fomentar la convivencia familiar mediante actividades abiertas al público, donde se ofrecerá rosca de manera gratuita.

Familias se reunirán en el Ángel de la Independencia para celebrar el Día de Reyes con actividades gratuitas./ Pixabay

El evento principal se llevará a cabo el lunes 5 de enero a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, donde se partirá una Mega Rosca de Reyes de 250 metros lineales, que ofrecerá 24 mil porciones para las y los asistentes.

La rosca fue elaborada por panaderías afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA), como parte de la coordinación entre el sector productivo y el gobierno capitalino.

Mega Rosca en el Ángel de la Independencia

Además de la rosca, las personas que asistan al Ángel podrán acompañar su rebanada con leche, ya que Fomento Económico Mexicano (FEMSA) entregará 25 mil lechitas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Para las infancias, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) repartirá más de 15 mil juguetes, a los que se suman 7 mil más donados por la Cruz Roja Mexicana, con el fin de reforzar el carácter solidario de la celebración.

La Mega Rosca de Reyes 2026 se partirá en el Ángel de la Independencia como parte de la celebración organizada por el Gobierno de la CDMX./ Secretaria de Cultura

Asimismo, la Secretaría de Salud instalará cuatro puntos de vacunación, donde se aplicarán 2 mil dosis gratuitas, permitiendo que las familias puedan acceder a servicios de salud durante el evento.

Rosca de Reyes en 15 sedes de la CDMX

Con el objetivo de descentralizar las actividades culturales, el gobierno capitalino también organizó partidas de Rosca de Reyes gratuitas en deportivos, parques y espacios culturales de distintas alcaldías, los días 4, 5 y 6 de enero.

Durante la jornada, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán presentes para que niñas, niños y personas adultas puedan tomarse fotografías, en un ambiente familiar que busca fortalecer la convivencia y el uso de los espacios públicos.

La celebración del Día de Reyes en la Ciudad de México se consolida así como una oportunidad para compartir, convivir y disfrutar de tradiciones, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades.