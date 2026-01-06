Fulham vs Chelsea ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 21 de la Premier League?

De vuelta a la acción. La Premier League vuelve a la actividad, esta vez con partidos entre semana y uno de ellos involucra al delantero mexicano, Raúl Jiménez. El futbolista azteca buscará mantener el buen ritmo cuando el Fulham reciba al Chelsea este miércoles por la tarde.

El atacante mexicano llega a este duelo con buen ritmo, especialmente después de haber dado una asistencia en el empate de su equipo ante Liverpool el pasado domingo. El único problema para el Jiménez es que, los goles no lo han acompañado pues, tan sólo suma cuatro en lo que va de temporada. Ahora ante Chelsea buscará regresar a la senda del gol.

Quiere volver a marcar | AP

Así llegan los equipos

Tras el destacado empate ante Liverpool el cuadro del oeste de Londres aún sueña con poder llegar a los puestos de competencias europeas. Con el empate del pasado domingo, los Cottagers ya suman cinco partidos sin conocer la derrota, y ya sólo están a tres puntos (y un par de resultados) de poder entrar al Top 6.

Cabe destacar que, en esta buena racha del Fulham Raúl Jiménez ha colaborado en tres de las ocho anotaciones del equipo, marcando un tanto y dando dos asistencias incluyendo ante los Reds.

Chelsea, por su parte, llega para estrenar un nuevo entrenador. La semana pasada el equipo despidió a Enzo Maresca y sin entrenador, lograron rescatar un empatar ante Manchester City. Ahora, tras la llegada de Liam Rosenior como nuevo estratega buscarán romper la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Quieren romper su mala racha | AP

Historial entre ambos

A lo largo de la historia, estos dos equipos se han visto las caras en 91 ocasiones previas de las cuales los Blues han logrado ganar 51 partidos incluyendo los dos de la temporada pasada. Fulham por su parte, sólo presume 26 triunfos y no gana sino desde 2024 y en casa no ganan desde 2023 siendo estos dos triunfos los únicos de los Cottagers en los últimos enfrentamientos ante Chelsea.

El partido en el Craven Cottage, casa del Fulham, se llevará a cabo este miércoles en punto de las 13:30 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por Fox One.

Buscan llevarse el triunfo | AP

Fulham vs Chelsea

Fecha: miércoles 07 enero 2026

Horario: 13:30 horas del centro de México

Estadio: Craven Cottage

Transmisión: Fox One