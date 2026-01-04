Video: Fernández Noroña agrede a ciudadano en Roma, le golpea el celular y defiende a Maduro

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue captado en video mientras agrede a una persona que lo cuestionó en Roma, Italia, por encontrarse de vacaciones en el país europeo, reaccionando con gritos y un golpe directo al teléfono celular con el que era grabado.

A través de redes sociales, un usuario identificado como Roberto Quijano difundió el video que documenta la interacción ocurrida al exterior de un centro comercial en Roma, donde se observa al legislador en un intercambio que rápidamente escala de tono.

Noroña fue captado en video cuando confrontó y golpeó el celular de un ciudadano que lo cuestionó en Roma, Italia./ Captura de pantalla

De acuerdo con el testimonio del usuario, Fernández Noroña se encontraba de visita en el centro comercial Rinascente, un establecimiento conocido por su perfil exclusivo y de lujo, situación que fue cuestionada por la persona que grabó el encuentro.

El momento de la agresión captado en video

En la grabación se aprecia cómo el ciudadano se acerca al senador y lo saluda de manera cordial. Fernández Noroña responde inicialmente con amabilidad; sin embargo, al percatarse de que estaba siendo grabado, cambia abruptamente su actitud.

El legislador eleva la voz y se dirige al ciudadano con la frase:

“¿Crees que aquí eres el único que tiene derecho a estar aquí en Roma? No, mi amigo…”.

Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro. pic.twitter.com/BIWVfAN7yf — Roberto Quijano (@RobertoQuijanoL) January 4, 2026

Acto seguido, una mujer, señalada por el usuario como la esposa del senador, grita palabras que no se alcanzan a distinguir, y de inmediato Fernández Noroña golpea el teléfono celular con el que se realizaba la grabación.

“Claro, claro que pido la liberación de Maduro”

Tras el golpe, la persona continúa grabando y se escucha gritar:

“¡Aquí está! ¡Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña! Defiende a Maduro y está aquí en Roma mientras el país está en crisis, es un corrupto”, mientras el legislador lo señala e intenta confrontarlo.

En el mismo video, el ciudadano acusa al senador de respaldar a Nicolás Maduro, recientemente capturado por autoridades estadounidenses, a lo que Fernández Noroña responde de manera directa:

“Claro, claro que pido la liberación de Maduro”.

Fernández Noroña de defender a Nicolás Maduro mientras se encontraba de viaje en Europa./ Donald Trump

Roberto Quijano compartió el material acompañado del mensaje:

“Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro”.

La visita de Fernández Noroña a Roma se suma a una serie de controversias recientes relacionadas con viajes y actividades de lujo de militantes de Morena, que han sido objeto de críticas en redes sociales y en la opinión pública.